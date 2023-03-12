"Это мое дитя": спустя 4 года после похорон Началовой объявилась ее другая законная мать

История вокруг Юлии Началовой шокирует.

16 марта 2019 года как гром среди ясного неба на Россию обрушилась новость — умерла Юлия Началова. Артистке было всего 38 лет, еще жить бы да жить, но обострение подагры, травма ноги и сепсис беспощадно свели в могилу светлую звездочку российской эстрады.

Потрясение оказалось настолько серьезным, что даже на похоронах многие от горя не могли поверить, что Началовой больше нет. Прошло уже четыре года после этого трагического исхода, но никто и не думает забывать Юлию.

Так, на Первом канале в шоу "Сегодня вечером" объявилась Ирина Понаровская и на полном серьезе назвала себя матерью покойной певицы. Сделала она это на глазах у отца Юлии Началовой, и тот не стал спорить.

Дело в том, что Понаровская действительно законная мать умершей звезды, только не по крови, а по сцене. Именно Ирина при поддержке Виктора Началова открыла для нее творческий путь, выступая дуэтом в далекие 90-е.

За время тесного сотрудничества исполнительница шлягера "Рябиновые бусы" и Юлия Началова сблизились как родные. "Это мое дитя. Так что, Витя, спасибо тебе за дочку, и за себя, за твою семью..." — выразилась Ирина Понаровская в эфире Первого канала.