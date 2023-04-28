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Пятница 28 апреля

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Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой

Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой
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Вере Алдониной – единственной дочери певицы Юлии Началовой – идет 17-й год. Смотришь на эту уже взрослую красавицу и диву даешься, как похожа она на свою знаменитую мать. Обаяние, скромность, внешность, голос, мудрые глаза – она взяла все лучшее, что было в исполнительнице хита "Герой не моего романа".

Талантливая наследница Началовой решила тоже связать жизнь с искусством. И уже делает первые успешные шаги. Только что, например, она вышла на сцену 7-тысячного зала "Крокус", где участвовала в юбилейном концерте своей крестной мамы Ларисы Долиной. Дуэтом они исполнили песню "Телефонная книжка".

"То, что Лариса Александровна является моей крестной мамой, очень греет мою душу, – признается Вера Алдонина. – У нас с ней очень тесная связь. И крестная дает мне много важных советов – начиная от того, как лучше держать микрофон и заканчивая советами об упорстве. Учит меня не сдаваться, заниматься, продолжать себя совершенствовать".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Театр, сцена и музыка – вот, что интересует больше всего дочь Началовой. "Мне хочется совершенствоваться в хореографии, вокале и актерской игре, – улыбается Вера. – Именно в этом я вижу свое будущее, а Лариса Александровна обещала меня поддержать в этом начинании. Я учусь у нее стойкости, выдержке, мудрости, справедливости. На ее пути было огромное количество испытаний, но она все преодолела, и именно в этом упорстве по пути к своей цели у нее и стоит брать пример".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Кстати, Долину она называет по имени-отчеству. "Но прибавляю к этому слова: "Дорогая, любимая наша, – улыбается Вера. – Знаете, она очень добрая, юморная, понимающая. Хотя она очень занятая и видимся всего дома раз в два-три месяца или же на съемках".

Алдонина очень ценит все, что делает для нее крестная мать – молодому артисту это очень важно. "Есть люди, которым нравится то, что я делаю, – радуется она. – В первую очередь, это те, кто любил и знал мою маму. А если меня для себя откроют новые люди, то мне это будет только в радость!"

Вера говорит, что ей приятен и понятен репертуар ее знаменитой матери – иначе бы не исполняла его. "Он близок моей душе, и то, что эти песни пела моя мама – одна из причин", – пояснила звездная наследница. Хотя она хочет привнести и что-то новое.

28 апреля 2023, 13:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Началова с дочкой объелись сладостями

Дочке Юлии Началовой Вере скоро исполнится 10 лет. Девочка постепенно привыкает к повышенному вниманию и светской жизни.
Александр Ревва с женой Анжеликой и дочерью Алисой тоже большие любители сладкого.
Анжелика Агурбаш с детьми пришли поддержать "дядю Макса".
Солистку группы "Город 312" Аю к столу со сладостями тянуло как магнитом.
Популярная певица Жасмин с дочерью Маргаритой.
Певец Ираклий Пирцхалава с удовольствием наблюдал за детским мастер-классом.
Артистка Катя Лель с дочерью Эмилией.
Владимир Соловьев, Эмин и Араз Агаларовы не жалели аплодисментов для выступавших на сцене артистов.
На огонек к продюсеру заглянула сексапильная певица Габриэлла.
Филипп Киркоров страстно обнимал свою подругу Анжелику Агурбаш, пока сидевшая рядом с ней Наргиз улыбалась фотографам.
Певица Глюк’oZa, впервые за долгое время одевшаяся в неразвратное платье, и ее дочки Лидия и Вера.
"Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс с семьей.
Колоритный Максим Фадеев сначала немного напугал детей Филиппа Аллу-Викторию и Мартина.
Акулы пера отметили, что на фоне сияющего поп-короля, его дети выглядят грустными и уставшими от светской жизни.
Кульминацией вечера стало создание самого большого коктейля в мире объемом 54 литра. Он был занесен в книгу рекордов Гиннесса прямо на мероприятии.
Телеведущий Владимир Соловьев с семьей.
"У Максима Фадеева большой опыт работы с детьми, и он давно хотел сделать что-то подобное, а у меня была мечта открыть детский ресторан, вот наши цели и совпали", - сообщил Эмин Агаларов.
Максим Фадеев пригласил на открытие ресторана целую ораву участников шоу "Голос. Дети".

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