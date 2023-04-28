Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой

Вере Алдониной – единственной дочери певицы Юлии Началовой – идет 17-й год. Смотришь на эту уже взрослую красавицу и диву даешься, как похожа она на свою знаменитую мать. Обаяние, скромность, внешность, голос, мудрые глаза – она взяла все лучшее, что было в исполнительнице хита "Герой не моего романа".



Талантливая наследница Началовой решила тоже связать жизнь с искусством. И уже делает первые успешные шаги. Только что, например, она вышла на сцену 7-тысячного зала "Крокус", где участвовала в юбилейном концерте своей крестной мамы Ларисы Долиной. Дуэтом они исполнили песню "Телефонная книжка".

"То, что Лариса Александровна является моей крестной мамой, очень греет мою душу, – признается Вера Алдонина. – У нас с ней очень тесная связь. И крестная дает мне много важных советов – начиная от того, как лучше держать микрофон и заканчивая советами об упорстве. Учит меня не сдаваться, заниматься, продолжать себя совершенствовать".

Театр, сцена и музыка – вот, что интересует больше всего дочь Началовой. "Мне хочется совершенствоваться в хореографии, вокале и актерской игре, – улыбается Вера. – Именно в этом я вижу свое будущее, а Лариса Александровна обещала меня поддержать в этом начинании. Я учусь у нее стойкости, выдержке, мудрости, справедливости. На ее пути было огромное количество испытаний, но она все преодолела, и именно в этом упорстве по пути к своей цели у нее и стоит брать пример".

Кстати, Долину она называет по имени-отчеству. "Но прибавляю к этому слова: "Дорогая, любимая наша, – улыбается Вера. – Знаете, она очень добрая, юморная, понимающая. Хотя она очень занятая и видимся всего дома раз в два-три месяца или же на съемках".

Алдонина очень ценит все, что делает для нее крестная мать – молодому артисту это очень важно. "Есть люди, которым нравится то, что я делаю, – радуется она. – В первую очередь, это те, кто любил и знал мою маму. А если меня для себя откроют новые люди, то мне это будет только в радость!"

Вера говорит, что ей приятен и понятен репертуар ее знаменитой матери – иначе бы не исполняла его. "Он близок моей душе, и то, что эти песни пела моя мама – одна из причин", – пояснила звездная наследница. Хотя она хочет привнести и что-то новое.