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Понедельник 20 марта

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"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме

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Откровения наследницы Юлии Началовой повергли в шок.

В уже далеком 2019 году не стало певицы и артистки Юлии Началовой. У молодой женщины осталась дочка Вера. Сейчас девушке уже 16 лет, и она делает первые шаги в музыкальной карьере. Для того, чтобы стать узнаваемой в глазах зрителей, Вера стала героиней шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Дочь Юлии Началовой после ухода мамы не стала жить с отцом — футболистом Евгением Алдониным. Живущая с дедом и бабушкой девушка лишь изредка проводит время с новой семьей папы. Но Вера не отчаивается, о чем прямо заявила на телеканале НТВ.

Там же она рассказала и о семейной драме. Оказывается, во время болезни матери девочка была в Лондоне. Это была школьная поездка, которую не стали откладывать даже после диагноза Юлии Началовой. Вернувшись домой, Вера увидела тяжелые раны на ноге матери. Эти воспоминания она до сих пор хранит в своей памяти.

Конечно, как и любой человек, Вера тяжело переживает потерю мамы. Однако, за своей спиной она чувствует поддержку других близких людей. По ее словам, разговорами о семье ее не вывести из равновесия.

"Не могу сказать, что это меня как-то сильно бьет (отсутствие мамы на концертах. – Прим. ред.). У меня довольно-таки немаленькая семья. Это не самая болевая точка", — рассказала дочь Юлии Началовой Лере Кудрявцевой.

20 марта 2023, 18:00
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Шоу "Секрет на миллион" на НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орбакайте, Началова, Варум: артистки, выскочившие замуж слишком рано

Анжелика Варум. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Слава. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший (справа). Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Началова и Дмитрий Ланской. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

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