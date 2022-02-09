Что сказали в Кремле о переговорах Зеленского и Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу украинского и французского лидеров.

В понедельник, 7 февраля, Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели переговоры в Москве, обсудив ситуацию вокруг Украины и предложения российской стороны по гарантиям безопасности. Днем позже президент Франции встретился с лидером Незалежной Владимиром Зеленским в Киеве.

После переговоров французский и украинский лидеры провели пресс-конференцию, на которой, по словам Дмитрия Пескова, были позитивные сигналы. Представитель Кремля считает, что были сказаны верные слова: решение на Украине может быть лишь на базе реализации Минских соглашений.

Однако Москва не услышала того, что Киев собирается заняться выполнением ранее достигнутых договоренностей, отметил Песков. Пресс-секретарь президента России считает, что картина остается неясной до телефонных переговоров Путина и Макрона.

Напомним, французский и российский лидеры договорились созвониться после того, как первый встретится с Зеленским, пообщается с канцлером Германии Олафом Шольцем и другими политиками.

В четверг, 10 февраля, политсоветники "нормандской четверки" встретятся в Берлине. Они продолжат беседу, которую начали 26 января в Париже. Тогда переговоры в Елисейском дворце продлились восемь с половиной часов.