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Политика
Эксперт Безпалько о цели встречи Путина с Макроном: Возвращение Парижа в позицию миротворца

Эксперт Безпалько о цели встречи Путина с Макроном: Возвращение Парижа в позицию миротворца

На встрече Путина и Макрона украинская тема могла быть главной для российского лидера. Такое мнение выразил политолог Богдан Безпалько.
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Последнее время в политологической среде активно обсуждают прошедшую встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона. После данного мероприятия президент Франции сообщил, что они с российским коллегой обсуждали точки соприкосновения и способы деэскалации конфликта на Украине.

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Макрон при этом не стал вдаваться в подробности. Политик отметил, что этот вопрос он намерен обсудить с Киевом, Вашингтоном и союзниками по ЕС и НАТО.

Политолог Богдан Безпалько выразил свою точку зрения о цели встречи лидеров двух государств. Специалист отметил, что Франция входит в Трехстороннюю контактную группу, поэтому призвана быть страной-миротворцем. Так или иначе, страна де-факто принимает участие в военных действиях.

В качестве доказательство этому Безпалько привел тот факт, что Париж занимается поставкой вооружения Киеву. Речь идет о тяжелых гранатометах и тяжелых вертолетах. На протяжении длительного времени Франция в действительности избегала позиции страны-гаранта исполнения Минских соглашений.

В данный момент Москва заинтересована в том, чтобы Париж вернулся на исходное положение миротворца в вопросе решения конфликта на Украине. При этом Франции стоит воздержаться от фактического участия в боевых действиях, резюмировал специалист.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 09:19 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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