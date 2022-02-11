Эксперт Безпалько о цели встречи Путина с Макроном: Возвращение Парижа в позицию миротворца

Последнее время в политологической среде активно обсуждают прошедшую встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона. После данного мероприятия президент Франции сообщил, что они с российским коллегой обсуждали точки соприкосновения и способы деэскалации конфликта на Украине.
Макрон при этом не стал вдаваться в подробности. Политик отметил, что этот вопрос он намерен обсудить с Киевом, Вашингтоном и союзниками по ЕС и НАТО.Политолог Богдан Безпалько выразил свою точку зрения о цели встречи лидеров двух государств. Специалист отметил, что Франция входит в Трехстороннюю контактную группу, поэтому призвана быть страной-миротворцем. Так или иначе, страна де-факто принимает участие в военных действиях.
В качестве доказательство этому Безпалько привел тот факт, что Париж занимается поставкой вооружения Киеву. Речь идет о тяжелых гранатометах и тяжелых вертолетах. На протяжении длительного времени Франция в действительности избегала позиции страны-гаранта исполнения Минских соглашений.
В данный момент Москва заинтересована в том, чтобы Париж вернулся на исходное положение миротворца в вопросе решения конфликта на Украине. При этом Франции стоит воздержаться от фактического участия в боевых действиях, резюмировал специалист.