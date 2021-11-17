Людмила Петровна Сенчина певица, актриса

В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии училища имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году была приглашена в Театр музыкальной комедии. Получила известность, исполнив песню "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке".

В 1975 году покинула театр и стала солисткой эстрадного оркестра под управлением Анатолия Бадхена, где проработала более десяти лет. В 1977 году сыграла певицу из кабаре Жюли Прюдом в фильме "Вооружен и очень опасен". В конце 70-х - начале 80-х становилась лауреатом фестиваля "Песня года".

Ежегодно проводила праздничные мероприятия "Рождество в Северной столице" в БКЗ "Октябрьский". В 2001 году приняла участие в юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы", посвященном 30-летию коллектива и прошедшем в концертном зале "Россия" в Москве.

В 2003 году вышли альбомы "Золушка" и "Любовь и разлука" на CD с ее лучшими песнями. В 2008 году отметилась в шоу "Звезды ретро" в Курске, а также в проекте НТВ "Суперстар-2008". Команда мечты". В 2013 году участвовала в музыкальном проекте Первого канала "Универсальный артист".