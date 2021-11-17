Наконец-то: Спустя почти четыре года после смерти на могилу Сенчиной поставят памятник

Вдовец скончавшейся от рака Людмилы Сенчиной рассказал, каким именно будет монумент на Смоленском кладбище.

Певица умерла 25 января 2018 года, и лишь сейчас на месте ее захоронения появится памятник. Вдовец артистки Владимир Андреев сообщил, что он почти готов.

Монумента с нетерпением ждали и он, и поклонники Людмилы Сечиной. Ведь, нехорошо, что могила знаменитой исполнительницы столько времени стояла с обычным крестом и фото. По словам вдовца, уже готовы основной портрет и надписи, – внешним видом монумента он доволен.

На установку памятника звезде понадобится всего пара часов, отметил мужчина. Он поведал, что на месте упокоения Людмилы Сенчиной будут установлены две стелы – два крыла. На одном из них будет большой портрет знаменитости, а на другом – надпись с именем, фамилией и датами жизни и смерти певицы. Кроме того, на монументе будут нанесены строки из песни, которую исполняла Людмила Сенчина.

Напомним, звезда умерла в больнице Санкт-Петербурга в возрасте 67 лет от рака поджелудочной железы. Ее любящий супруг до самой ее кончины находился рядом и всячески поддерживал. Артистка очень мужественно переносила муки, сражаясь с недугом. Даже после химиотерапии Людмила Сенчина нашла в себе силы выйти на сцену и спеть сольную программу.