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Шоу-бизнес
Наконец-то: Спустя почти четыре года после смерти на могилу Сенчиной поставят памятник

Наконец-то: Спустя почти четыре года после смерти на могилу Сенчиной поставят памятник

Вдовец скончавшейся от рака Людмилы Сенчиной рассказал, каким именно будет монумент на Смоленском кладбище.
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Певица умерла 25 января 2018 года, и лишь сейчас на месте ее захоронения появится памятник. Вдовец артистки Владимир Андреев сообщил, что он почти готов.

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Людмила Петровна Сенчина певица, актриса

Монумента с нетерпением ждали и он, и поклонники Людмилы Сечиной. Ведь, нехорошо, что могила знаменитой исполнительницы столько времени стояла с обычным крестом и фото. По словам вдовца, уже готовы основной портрет и надписи, – внешним видом монумента он доволен.

На установку памятника звезде понадобится всего пара часов, отметил мужчина. Он поведал, что на месте упокоения Людмилы Сенчиной будут установлены две стелы – два крыла. На одном из них будет большой портрет знаменитости, а на другом – надпись с именем, фамилией и датами жизни и смерти певицы. Кроме того, на монументе будут нанесены строки из песни, которую исполняла Людмила Сенчина.

Напомним, звезда умерла в больнице Санкт-Петербурга в возрасте 67 лет от рака поджелудочной железы. Ее любящий супруг до самой ее кончины находился рядом и всячески поддерживал. Артистка очень мужественно переносила муки, сражаясь с недугом. Даже после химиотерапии Людмила Сенчина нашла в себе силы выйти на сцену и спеть сольную программу.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2021, 14:31 Источник: "Петербургский дневник" ✓ Надежный источник
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Чем запомнилась Людмила Сенчина

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