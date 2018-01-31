Сенчина перед смертью: Так мне плохо, мочи нет

Людмила Сенчина умерла от рака в возрасте 67 лет. Об артистке вспомнили друзья и близкие.

Бывший директор юмориста Яна Арлазорова Людмила Карчевская сообщила, что у Людмилы Сенчиной был рак поджелудочной железы. "Однажды я ее в больницу определяла с отравлением – все из-за поджелудочной железы. Люда мне говорила, что этот орган у нее болит. Но то, что это рак, я узнала недавно от ее мужа Володи. Он же от нее не отходил. Добрый и любящий, мы его за глаза называем добрым медвежонком".

Общаясь с журналистами и едва сдерживая рыдания, вдовец Владимир Андреев произнес: "Мне сложно говорить. У меня нервное истощение. Полтора года с Люсей мы бились, и вот..."

Сенчина лечилась в России. "Люда не собиралась ехать за границу, лечилась здесь. Проходила курсы химиотерапии. Светлый, отзывчивый человек. Занималась благотворительностью. Один звонок – и Люда, несмотря на неважное самочувствие, ехала туда, где надо выступить перед больными. Сама болела и старалась поддержать людей с таким же диагнозом", – отметила директор Большого концертного зала "Октябрьский" Эмма Лавринович.

Семен Альтов признался, что болезнь артистка не афишировала, но близкие знали о страшном диагнозе. "Врачи делали все возможное, но организм уже не справлялся. Мы у нее были в гостях в сентябре, она показывала свою новую дачу – замечательный дом. Была в хорошем настроении. Не подавала виду, что ей плохо, тяжело. Похудела, но приводила себя в порядок: косметика, улыбка..." – рассказал сатирик.

Композитор Александр Морозов сообщил, что летом Людмила Сенчина долго лежала в больнице. "Я ей звонил. Она чувствовала, что все серьезно. Даже всплакнула, сказала в сердцах: "Сашуля, не знаю, за что мне такое наказание! Так мне плохо, мочи нет..." Спустя пару месяцев ее выписали из больницы. Приехала в Москву на запись программы, а потом у нее был концерт на Дворцовой площади. После химиотерапии выйти и петь сольную программу – это подвиг!" – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

