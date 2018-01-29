Сын и вдовец делят многомиллионное наследство Сенчиной

Певица оставила дачу и квартиру в престижных районах. Риелторы оценили их стоимость.

В последнее воскресенье января в Петербурге простились с певицей Людмилой Сенчиной. Теперь ее сыну от первого брака Вячеславу Тимошину и третьему мужу Владимиру Андрееву, с которым она прожила 25 лет, предстоит поделить наследство по совести и закону. Друзья надеются, что родственники не будут ссориться из-за квартиры и дома исполнительницы.

Певица много времени проводила в легендарном поселке Грузино. "С годами захотелось тишины, единения с природой, свежего воздуха… Каждое утро я гуляю по саду, здороваюсь с деревьями. Живу на даче каждый год с апреля до поздней осени. Иногда живу там и зимой", – поясняла свой выбор Сенчина. Действительно, вокруг – сосновый лес, два больших озера и от Петербурга всего 40 километров по Приозерскому шоссе. Мечта!

Артистка хвасталась, что ей удалось найти место, где можно по-настоящему отдохнуть. Приобрела же она дачу почти четверть века назад у коллеги по театру Бориса Рацера – его семья когда-то получила участок, выстроила дом, но жить в нем не планировала. Людмила Петровна рассказывала, что отправилась смотреть будущую покупку и осталась очень довольна.

Ее соседями по садоводческому кооперативу "Культура" были сплошь коллеги. Через дорогу от шести соток певицы жили Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Еще через несколько домиков трудился на грядках сатирик Семен Альтов. А рядышком отдыхал актер Иван Краско с семьей. "Хожу я в первые дни вокруг, приглядываюсь, – вспоминала Сенчина. – Вдруг вижу – у порога соседнего дома Нина Ургант сидит! Оказалось, они с Андреем уже два года как здесь отдыхают, и наши участки – аккурат через забор!"

В двухэтажном домике Сенчиной, обшитом сайдингом, было четыре комнаты – гостиная с камином, кухня, две спаленки, веранда и множество мелких кладовок. Как рассказал Dni.Ru риелтор, дом и шесть соток в этом районе стоят около семи миллионов рублей. Цена определяется не столько состоянием и площадью недвижимости, сколько элитарностью места, знаменитыми соседями и отличной экологией.

Была у Сенчиной и квартира в центре Санкт-Петербурга, на Большой Пушкарcкой улице, что на Петроградской стороне. "У меня две комнаты по 20 метров в старом фонде", – рассказывала о купленном почти 40 лет назад жилье артистка. Ориентировочная стоимость такой квартиры – около шести миллионов рублей.