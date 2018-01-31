Страшные подробности последних дней Сенчиной

Друзья рассказали о предсмертных муках певицы. По их словам, она мужественно сражалась с недугом.

Певицы Людмилы Сенчиной не стало 25 января. О том, как мужественно она сражалась с болезнью, рассказали друзья. По их словам, последние дни артистки были страшными.

"Люда жаловалась на поджелудочную, ограничивала себя в еде, – отметила певица Наталья Гулькина, которая была дружна с коллегой по цеху. – Вроде оклемалась, но это обманчивое состояние – потом резко стало хуже. Говорят, рак поджелудочной железы подтвердился. Две последние недели она провела в больнице в коме, так и не пришла в себя. Она ведь только жить начинала, построила новый дом, переехала. Сад, огород... В наши дни 67 лет – не старость, ей бы жить и жить".

"О болезни я ничего не знал, хотя догадывался. От знакомых слышал: "Людочка себя плохо чувствует". Но при встрече она ни в чем не признавалась, была веселой. Голос как колокольчик, он и сейчас звучит в памяти", – подчеркнул Владимир Пресняков – старший.

Друг певицы Борис Смолкин подозревал неладное. "Я знал, что у Люды в Москве полтора года назад случился приступ, но не предполагал, что все так серьезно", – цитирует актера "Антенна-телесемь".

Как писали Dni.Ru, композитор Александр Морозов сообщил, что летом Людмила Сенчина долго лежала в больнице. "Я ей звонил. Она чувствовала, что все серьезно. Даже всплакнула, сказала в сердцах: "Сашуля, не знаю, за что мне такое наказание! Так мне плохо, мочи нет..." Спустя пару месяцев ее выписали из больницы. Приехала в Москву на запись программы, а потом у нее был концерт на Дворцовой площади. После химиотерапии выйти и петь сольную программу – это подвиг!"

