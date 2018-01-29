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Почему сын Сенчиной бросил ее и сбежал в США

Людмила Сенчина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Сын Людмилы Сенчиной успел проститься с ней перед смертью. Вячеслав прилетел к матери из США – виделись они нечасто.

Продолжение: Сын и вдовец делят многомиллионное наследство Сенчиной
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Отношения с единственным наследником – личная трагедия Сенчиной. Ее сын Вячеслав сбежал в Америку еще в молодости, что стало для певицы настоящим ударом. Об этом неожиданном поступке рассказал Леонид Агутин.

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 Людмила Петровна Сенчина

Людмила Петровна Сенчина певица, актриса

Сын Сенчиной уехал в США, мечтая стать популярным артистом. "Его прельстило, что там такие музыканты, ему хотелось с ними как-то пообщаться. Когда наши музыканты приезжают туда, они работают таксистами, переводчиками или кем-то еще либо, потому что те музыканты на пять голов бывают выше", – заявил певец в беседе с журналистами телеканала НТВ.

В итоге Вячеслав переквалифицировался в страхового агента и начал заниматься недвижимостью. Сенчина очень тосковала по сыну и иногда приезжала к нему, но это не могло заменить полноценное общение.

Вячеслав успел повидаться с матерью незадолго до ее кончины. К сожалению, он не подарил артистке возможность стать бабушкой – детей у него пока нет.

Напомним, что Людмила Сенчина умерла 25 января. Она страдала от тяжелого заболевания: последние полтора года исполнительница боролась с раком поджелудочной железы.

Автор: Евгений Мышко29 января 2018, 08:15
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Чем запомнилась Людмила Сенчина

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