Корнелия Манго-Дюрдь певица

Мать Корнелии имеет татарские корни, а отец - испанские и португальские. В детстве девочка часто перемещалась между родной Астраханью и Лиссабоном, где проживал отец. В 2006 году она окончила художественное училище имени Власова, а в 2010-м - педагогический университет в Астрахани, где получила специальность преподавателя живописи.

Перебравшись по окончании учебы в Москву, Корнелия серьезно увлеклась танцами, а спустя некоторое время и сама стала преподавать степ-аэробику.

Первая известность пришла к Корнелии после участия в проекте "Фабрика звезд-7". Манго продемонстрировала отличное владение разными стилями исполнения, в том числе соул, R’n’B, джаз и хаус. После окончания телевизионного проекта Корнелия продолжила строить карьеру певицы.

С будущим мужем Манго познакомилась на проекте телеканала "Россия 1" - "Я смогу". Там музыкант и диджей Богдан Дюрдь учил ее бит-боксу. Корнелия утверждает, что незадолго до знакомства с Дюрдем она пообещала Богу не встречаться с кем попало, а терпеливо ждать своего суженого. Молодой человек сумел убедить возлюбленную в том, что его-то Бог и послал ей. Ведь имя Богдан означает "богом данный". В середине июня 2016 года Манго и Дюрдь зарегистрировали брак в Кутузовском ЗАГСе Москвы.