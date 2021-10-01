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Политика
Путин попросил Эрдогана покинуть Сирию – адмирал Эртюрк

Путин попросил Эрдогана покинуть Сирию – адмирал Эртюрк

Турецкий отставной адмирал остался недоволен итогами встречи Путина и Эрдогана.
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Турецкий контр-адмирал запаса Тюркер Эртюрк считает, что встреча президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошла очень плохо. Напомним, главы государств встретились 29 сентября в Сочи впервые за полтора года.

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Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Отставной высокопоставленный офицер подчеркнул, что Путин попросил Эрдогана покинуть Сирию. В скором времени Идлиб перейдет под контроль официальных сирийских властей. Об этом адмирал написал в своем микроблоге в Twitter.

"Было сообщено, что этой зимой Идлиб станет Сирией. Было очевидно, что это произойдет", – отметил Эртюрк.

Офицер запаса остался недоволен итогами сочинского саммита не только потому, что Путин попросил Эрдогана покинуть Сирию. Его также не устроили новые цены на природный газ для Турции. Кроме того, Эртюрк подчеркнул, что закупка российских комплексов С-400 изначально в ходила в повестку переговоров.

Адмирал уверен, что Эрдоган не смог ничего противопоставить Путину, потому что у правительства Турции "не было козырной карты". Продолжая покерную аналогию, отставной офицер отметил, что рука турецкого лидера была слабой на переговорах.

Напомним, ранее стало известно, что Эрдоган хочет попросить помощи у Путина для защиты границ Турции от курдских ополченцев. Об этом сообщили аналитики издания Bloomberg.

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Фото: Depo Photos / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 12:02 Источник: Twitter Тюркера Эртюрка ✓ Надежный источник

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