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Политика
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Стамбуле

Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Стамбуле

Турецкий лидер рассказал об отношении своего украинского коллеги к идее провести трехстороннюю встречу.
прочитано 280 раз

В среду, 16 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время телефонного разговора предложит российскому лидеру Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с ним и украинским коллегой Владимиром Зеленским. Последний положительно относится к этой идее, отметил турецкий политик.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Если президент России согласится, такая встреча может состояться в Стамбуле, сообщил Эрдоган. По его словам, также возможно провести переговоры в Анкаре. "Будем стараться", – сказал турецкий лидер, общаясь с журналистами в самолете по прибытии из Объединенных Арабских Эмиратов.

RT напоминает, что в Кремле неоднократно подчеркивали: российская сторона не отказывается от переговоров с украинской. Если такая встреча "разрубит гордиев узел", то она вполне может состояться. Вместе с тем в Москве обращали внимание на нежелание Киева выполнять Минские соглашения, из-за чего переговоры будут бессмысленны.

Напомним, в начале февраля Реджеп Тайип Эрдоган посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Уже тогда президент Турции высказался о желании организовать переговоры президентов России и Украины.

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Фото: Xinhua / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 15:09 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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Гость960463
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Рыхлый-ботексный карлик соглашайся!
Гость959657
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Зачем????
1

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