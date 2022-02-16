Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Стамбуле

В среду, 16 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время телефонного разговора предложит российскому лидеру Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с ним и украинским коллегой Владимиром Зеленским. Последний положительно относится к этой идее, отметил турецкий политик.
Если президент России согласится, такая встреча может состояться в Стамбуле, сообщил Эрдоган. По его словам, также возможно провести переговоры в Анкаре. "Будем стараться", – сказал турецкий лидер, общаясь с журналистами в самолете по прибытии из Объединенных Арабских Эмиратов.
RT напоминает, что в Кремле неоднократно подчеркивали: российская сторона не отказывается от переговоров с украинской. Если такая встреча "разрубит гордиев узел", то она вполне может состояться. Вместе с тем в Москве обращали внимание на нежелание Киева выполнять Минские соглашения, из-за чего переговоры будут бессмысленны.
Напомним, в начале февраля Реджеп Тайип Эрдоган посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Уже тогда президент Турции высказался о желании организовать переговоры президентов России и Украины.