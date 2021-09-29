Из судимого мэра в президенты Турции: политическая карьера Эрдогана

До всеобщих выборов в Турции осталось меньше года. По мнению многих экспертов и социологическим опросам, Реджеп Тайип Эрдоган не сможет избраться на новый президентский срок. Рейтинг нынешнего турецкого лидера продолжает снижаться. А ведь когда-то считали, что страну ждет процветание при этом политике.

Свою политическую карьеру Реджеп Тайип Эрдоган начал 45 лет назад. В 1976 году он стал председателем молодежного отделения Партии национального спасения в одном из стамбульских районов. Осенью 1980-го в Турции произошел военный переворот, и все политические партии оказались под запретом. Годом позже он завершил обучение в Университете Мармара (факультет экономики и коммерческих наук).

В 1984-м Эрдоган возглавил Партию благоденствия в районе Бейоглу, а спустя год – ее стамбульское отделение. Спустя 10 лет политик стал мэром столицы Турции. Однако в качестве градоначальника он пробыл относительно недолго – до 1998 года. С марта по июль 1999-го политик находился в тюрьме. Он был осужден по статье 312 УК Турции "подстрекательство к насилию и религиозной или расовой ненависти".

В 2001-м Эрдоган создал Партию справедливости и развития. Она одержала победу на ближайших парламентских выборах. Благодаря этому и поправкам к конституции политик с судимостью стал премьер-министром Турции. Он избирался на эту должность три возможных раза. После реформы должность главы правительства была упразднена. Эрдогана избрали президентом страны.

Находясь в правительстве, политик смог увеличить ВВП Турции в три раза. Он провел ряд реформ: например, ввел фискальные послабления для компаний, осуществил приватизацию крупных госпредприятий, создал несколько сотен промышленных зон со льготными условиями участия компаний.

Конечно, туркам есть за что покритиковать главу государства, но во внутренней политике Эрдогана гораздо больше плюсов, нежели во внешней. Например, Турция уже много лет пытается стать членом Евросоюза, но тщетно. Также Анкара находится весьма напряженных отношениях с Москвой, особенно после недавнего заявления политика о территориальной целостности Украины и "аннексированном" Крыме.

Видимо, Реджепу Тайипу Эрдогану придется объясняться с президентом России Владимиром Путиным во время переговоров, запланированных на среду, 29 сентября. Напомним, главы двух государств встретятся в Сочи, где обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.