Отравили? После госпитализации комнату Чубайса проверили специалисты химзащиты

В минувшее воскресенье, 31 июля, стало известно о госпитализации бывшего специального представителя президента РФ и генерального директора "Российской корпорации нанотехнологий" Анатолия Чубайса. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак со ссылкой на супругу политика.
Телеведущая также привела в своем телеграмм-канале комментарий самого экс-главы "Роснано", из которого следует, что бывший высокопоставленный чиновник находится в состоянии средней тяжести, однако стабилен. По его словам, врачи диагностировали редкий синдром Гийена-Барре.
Для справки. Это довольно редкое аутоиммунное воспалительное заболевание, связанное с нарушением мышечной чувствительности. Вероятность заболеть больше у людей старшего возраста, однако, как правило, в год этот синдром фиксируется не чаще, чем 1-2 раза на стотню тысяч человек.
На данный момент политик находится в реанимации в одной из клиник Европы. Изначально он уехал из России в Турцию, однако не исключено, что позже переехал в Италию. Так или иначе, на родине Анатолий Чубайс постоянно подвергался жесткой критике.
Не исключено, что у экс-чиновника могли быть недоброжелатели, ведь после распада СССР, в период экономической нестабильности он был одним из архитекторов программы приватизации, о несправедливости которой до сих пор не утихают споры.
Вероятно, правоохранительные органы отработали и версию с отравлением. По данным телеграмм-канала "Осторожно, новости", на место его проживания уже приезжали специалисты химической защиты в соответствующих костюмах.