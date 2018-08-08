"Мутная" любовница Немцова объявилась в неожиданном месте

Анну Дурицкую в последние годы знают исключительно в свете убийства политика Бориса Немцова. На какое-то время женщине удалось пропасть из поля зрения СМИ, однако сейчас стало известно, что 25-летняя красотка стала финалисткой конкурса красоты.

Анна Дурицкая участвует в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" и даже смогла пройти в финал престижного соревнования. Репортеры раздобыли анкету свидетельницы убийства российского политика Бориса Немцова. Там указано, что Анне 25 лет, ее рост составляет 175 сантиметров, она родом из Белой Церкви (город в Киевской области).

Женщина в трех словах описала себя как "спокойную, доброжелательную, элегантную". Как выяснилось, Дурицкая занимается благотворительностью – она помогает школе-интернату в родном городе.

Анна очень поэтично высказалась о своем отношении к любви. "Чувствовать, как сильно тебя любят, и любить в ответ – это значит понимать истинный смысл жизни, это и есть любовь", – цитирует близкую знакомую Немцова сайт "Комсомольская правда в Украине". А еще она призналась, что мечтает одержать победу в этом конкурсе красоты.

Напомним, личность Анны Дурицкой в отношении Бориса Немцова весьма неоднозначна. Именно она сопровождала политика во время прогулки по Большому Москворецкому мосту в день его убийства, 27 февраля 2015 года. Во время расследования преступления в квартире российского политика был обнаружен архив с фотографиями модели.

Публикация от Анна Дурицкая (@annaduritskaia) 29 Ноя 2016 в 11:11 PST

Дурицкая стала непосредственным свидетелем убийства Немцова, однако следственным органам мало чем помогла. По словам украинской модели, она не сразу поняла, что произошло. "Пройдя половину моста, я услышала хлопки. Подумала, что под ногами взрываются петарды. Потом только увидела, что Борис падает. После пяти-шести выстрелов поняла, что случилось. От этого места быстро уехал автомобиль светло-серебристого цвета", – рассказала Анна Дурицкая.