Сбежавшая из страны Анна Семенович предалась страсти в святом месте

Внезапный отъезд знаменитой пышногрудой певицы за пределы родины обернулся невероятно интимным инцидентом, свидетелями которого стали ошарашенные европейцы.



Знаменитая исполнительница, признанный секс-символ отечественной эстрады и обладательница самых выдающихся форм в российском шоу-бизнесе Анна Семенович снова заставила говорить о себе всю страну. 46-летняя экс-солистка группы "Блестящие" сейчас переживает самый настоящий романтический ренессанс.

Певица буквально светится от переполняющих ее чувств к своему избраннику — успешному и завидному предпринимателю Денису Шрееру. Мужчина, который хоть и родился в России, но практически всю сознательную жизнь провел в респектабельной Германии, сумел подобрать заветный ключик к сердцу капризной поп-дивы. Влюбленные вовсю планируют грандиозное торжество, но перед тем как пойти под венец, артистка решилась на серьезный шаг и устроила себе и своему суженому настоящий европейский вояж.

Главной целью поездки за границу стало знакомство с родителями жениха, которые сейчас проживают во Франкфурте. Семенович не скрывала своего волнения перед этой встречей: понравиться консервативной европейской семье — задача не из легких даже для признанной звезды экрана. К счастью, знакомство прошло на высшем уровне, будущие родственники тепло приняли русскую красавицу и благословили этот союз. Выдохнув после ответственной официальной части, счастливая пара решила сбежать от суеты и устроить себе незабываемые каникулы тет-а-тет.

Влюбленные отправились в Страсбург — сказочный и невероятно живописный город на востоке Франции, где буквально каждый переулок дышит многовековой историей и романтикой. Здесь, вдали от назойливых московских репортеров и вспышек камер, Анна смогла наконец-то расслабиться и почувствовать себя просто любимой женщиной. Пара часами бродила по мощеным улочкам, наслаждалась изысканными деликатесами французской кухни в уютных уличных кафе и просто наслаждалась долгожданным покоем.

Однако настоящая буря чувств настигла влюбленных в самом неожиданном и величественном месте — знаменитом Страсбургском соборе. Под вековыми готическими сводами древнего храма страсть влюбленных вспыхнула с новой силой. Прямо там, не смущаясь присутствия других прихожан и многочисленных туристов, Денис крепко прижал к себе постройневшую Семенович и вовлек ее в страстный, французский поцелуй. Анна не стала сопротивляться внезапному порыву чувств и полностью отдалась моменту. Этот невероятно интимный кадр пара запечатлела на камеру мобильного телефона, чтобы навсегда сохранить воспоминания о французской сказке.

"Люблю такие места, где никуда не нужно спешить", — томно подписала горячий снимок певица в своих социальных сетях, спровоцировав настоящий переполох среди фанатов.

Преданные фолловеры тут же засыпали пару восторженными комментариями, отмечая, что влюбленные невероятно похожи друг на друга внешне, а это, как известно, верный знак того, что их союз заключен на небесах.

Напомним, что роман с Денисом Шреером Анна Семенович долгое время держала за семью печатями, опасаясь сглаза и излишнего внимания прессы. Теперь же, когда все тайны раскрыты, а впереди влюбленных ожидает роскошная свадьба, певица больше не намерена скрывать своего безграничного счастья. Похоже, пышногрудая красавица наконец-то нашла того самого мужчину, с которым готова делить и тихие семейные радости, и самые безумные романтические безумства в любой точке земного шара.