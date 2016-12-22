В России начнут создавать новый самолет "судного дня"

Работы по созданию новейшего самолета "судного дня" в России начнутся уже в 2017 году, рассказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Александр Якунин. "Это будет абсолютно новый комплекс радиолокационного дозора и наблюдения, обладающий значительно большим количеством систем мониторинга", – цитирует его ТАСС.