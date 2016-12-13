Банк из топ-50 остановил обслуживание клиентов

Кредитная организация Татфондбанк, входящая в топ-50 российских банков, объявила о приостановлении расчетно-кассового обслуживания клиентов. Действовать эта мера будет с 14 по 17 декабря.

В банке сообщили, что остановка обслуживания необходима для разработки и реализации плана по восстановлению ликвидности. Руководство кредитной организации проводит консультации с правительством Татарстана, передает газета "Известия".