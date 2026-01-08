Волшебство рядом с домом: новогодние огни мегаполиса радуют жителей всех районов города

За красивыми фотографиями на фоне праздничных уличных украшений не нужно ехать в центр города.

Зимняя Москва превратилась в сказочное пространство, где каждый район сияет собственным неповторимым убранством. Проект «Зима в Москве» дарит горожанам возможность окунуться в праздничную атмосферу без долгих поездок: яркие декорации, световые инсталляции и фотозоны появились во всех административных округах.

На северо‑востоке столицы главным центром притяжения остается ВДНХ. Здесь праздничное оформление поражает размахом: у главного входа переливаются световые цифры и гигантский шар, а Главная аллея украшена ажурными арками и изящными полумесяцами. Особую прелесть придают композиции в виде огромных одуванчиков, а также фигуры медведей и оленей.

Недалеко от Ростокинского акведука гостей встречают полюбившиеся многим полярные медведи, словно вышедшие из ледяных просторов. Они расположились среди сверкающих льдин и нарядных елей, создавая эффект настоящего арктического уголка. Оттуда легко попасть в парк «Яуза», где праздничное настроение поддерживают световые арки, тоннели из ярких шаров и островки с сияющими елями, оленями и медведями.

На западе Москвы впечатляет парк Победы. Его вход украшает 20‑метровый елочный шар и цифры 2026, а рядом переливается огнями величественная ель. Прогуливаясь по главной аллее, можно увидеть вальсирующие светящиеся фигуры, а у Триумфальной арки — Деда Мороза и Снегурочку, восседающих на волшебных ледяных санях.

Для камерных прогулок идеально подходит парк «Фили». Здесь царит атмосфера уютного праздника: световые деревья, ажурные коньки и крупные новогодние шары создают настроение для семейных фото. Особенно эффектно выглядит ель, укрытая шатром из мерцающих гирлянд — прекрасный фон для памятных снимков. Юго‑запад столицы радует гостей композицией у Большого цирка на проспекте Вернадского: 13 арок в форме павлинов, 17‑метровый шар и шатер с нарядной елкой создают ощущение настоящего королевского бала.

На юге Москвы приглашает в сказку музей‑заповедник «Царицыно». Его территория украшена сверкающими каретами, царской короной и державой. Для эффектных фото предусмотрены сияющая рама у дворца, арка «Ворота времени» и музыкальный тоннель. Дополняют картину композиции в виде коньков и фонари с элементами, напоминающими театральный занавес. В Люблине преобразились сразу две локации: на «Аллее молодых семей», благоустроенной в прошлом году, зажглись праздничные световые торшеры, а у станции метро «Люблино» возник уютный островок с оленями и елями.

Особого внимания заслуживают речные вокзалы. На Северном речном вокзале установлен сказочный фрегат с наполненными ветром парусами, на палубе которого расположились коробки с новогодними подарками. 10‑метровая инсталляция переливается светодиодной подсветкой, создавая ощущение морского приключения. Аналогичный фрегат украшает и Южный речной вокзал.

Каждая локация проекта «Зима в Москве», будь то грандиозный каток или небольшая световая композиция, напоминает: новогоднее чудо живет не только в центре столицы, но и в каждом районе, ожидая тех, кто готов его увидеть.