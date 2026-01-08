Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Вторник 13 января

"Фолково" в Сокольниках погрузит в русскую сказку посреди зимней Москвы

"Фолково" в Сокольниках погрузит в русскую сказку посреди зимней Москвы
4

Фестиваль подарит гостям атмосферу народного праздника с песнями, играми и мастер-классами.

Парк «Сокольники» приглашает 10 и 11 января на фестиваль «Фолково» в рамках городского проекта «Зима в Москве». На два дня гости смогут окунуться в атмосферу русской сказки, где фольклор встречается с современным искусством, а старинные обычаи оживают в новых формах. Вход на все мероприятия свободный.

Организаторы задумали фестиваль как гармоничное соединение прошлого и настоящего. Здесь соседствуют театральные постановки по мотивам народных сказаний, выступления музыкальных коллективов, интерактивные зоны и ремесленные мастерские. Территория парка преобразится благодаря арт‑объектам: деревянные избушки, зеркальные фотозоны и декоративные инсталляции создадут антураж сказочного царства. Каждая локация носит имя, отсылающее к фольклору, и предлагает свой набор активностей.

Так, на площадке «Девица‑красавица»  гости смогут приобщиться к старинным обычаям: заплести косы с яркими лентами или украсить руки узорами, вдохновленными традиционной росписью. В центральной части парка заработает «Караоке‑колодец», где каждый желающий попробует силы в исполнении народных песен. Для любителей активного отдыха подготовлены зоны с народными играми. В «Коньке‑горбунке» проведут занятия по хоббихорсингу, а на площадке «Царевна‑лягушка» научат стрельбе из лука. Рядом, в пространстве «Игры и забавы», ждут традиционные состязания: перетягивание каната, бег в мешках, городки и даже метание валенка — забавы, знакомые по старинным праздникам.

Особую атмосферу создадут «ряженые» — персонажи в народных костюмах, которые будут появляться в парке с 12:00 до 21:00, напоминая о героях русских сказаний. На площадке «В гостях у сказки» можно послушать пересказы фольклорных сюжетов и проверить смекалку, разгадывая загадки. В «Светлице мастеров» пройдут мастер‑классы по росписи деревянных лошадок‑качалок, гипсовых шкатулок, созданию украшений из шерсти и металла. Здесь же научат изготавливать чайные аромасаше — маленькие мешочки с душистыми травами.

Главным символом единства станет самый большой хоровод столицы. Дважды за день — в 16:00 и 18:00 — сотни гостей возьмутся за руки, образуя живой круг вокруг артистов и фольклорных коллективов. Это действо воплощает идею проекта «Зима в Москве»: укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы взаимной поддержки и тепла.

8 января 2026, 13:12
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

