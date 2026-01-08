Торговый дом Аршинова: в Москве расширили предмет охраны шедевра модерна

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Понедельник 12 января

17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада 15:44Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 14:41Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену 13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме 11:30Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет" 11:10Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме 10:49Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения 10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений 09:35В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя 09:15Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление 09:12Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз 08:30Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование 18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению 16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 14:59Три дома звезд советского экрана обрели новую жизнь 13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 12:37Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств 10:31Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 14:39Новогодняя сказка в городе: в Тверском районе появился постамат-открытка 13:50Возрождение сияния: в усадьбе Останкино завершили реставрацию исторических люстр 13:19Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 11:09Москва дает вторую жизнь отслужившим новогодним елкам и украшениям 10:12Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР? 18:47Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники 16:51Названы топ-5 самых востребованных профессий в России 13:14Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками 10:17102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый 19:46Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор 16:43Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг 15:37Временное закрытие участка Калининской линии: как проехать между "Новокосино" и "Новогиреево" 15:16Торговый дом Аршинова: в Москве расширили предмет охраны шедевра модерна 13:09Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик
Торговый дом Аршинова: в Москве расширили предмет охраны шедевра модерна

Торговый дом Аршинова: в Москве расширили предмет охраны шедевра модерна
186

Архитектурные сокровища Федора Шехтеля получили дополнительную защиту – в список охраняемых элементов вошли чугунные колонны и историческая лестница.

В Москве по адресу: Старопанский переулок, дом 5, строение 1, находится выдающийся образец модерна — торговый дом Аршинова. Здание, возведенное в 1899 году по проекту знаменитого архитектора Федора Шехтеля, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Недавно специалисты существенно дополнили предмет его охраны, включив в него элементы, сохранившиеся с момента постройки.

Этот особняк — не просто памятник архитектуры, а важный этап в развитии городской застройки: он считается одним из первых офисных зданий Москвы. Уже при создании строение удивляло современников техническими новшествами и смелыми художественными решениями.

Центральной доминантой фасада стало масштабное арочное окно, охватывающее несколько этажей. По своей форме оно напоминает витрину, что было необычно для конца XIX века. По бокам окно обрамлено эркерами, а его замковая часть украшена женской маской — характерным элементом декоративного решения Шехтеля. Архитектор намеренно использовал крупные декоративные детали, чтобы визуально увеличить скромные габариты здания. Над входом расположились овальные окна, обрамленные лепниной, которая и сегодня поражает изяществом исполнения.

При исследовании здания специалисты обнаружили ряд подлинных элементов, относящихся к 1899 году. В обновленный предмет охраны вошли:

  • световые люки, сохранившие первоначальную конструкцию;
  • чугунные колонны с фигурными капителями;
  • историческая лестница с металлическим ажурным ограждением в стиле модерн;
  • подоконники из натурального камня.

Теперь любые реставрационные или ремонтные работы в здании должны проводиться с учетом расширенного перечня охраняемых элементов.

На момент постройки особняк Аршинова был воплощением технического прогресса. Каждый из четырех этажей представлял собой просторный зал, а рядом с главным входом располагалась узкая лестница. В задней части здания был смонтирован лифт, связывающий все уровни, включая подвал. Конструктивную основу составили железобетонные своды Монье, поддерживаемые металлическими колоннами, выстроенными в единую ось. Эта каркасная система из металла и кирпича соответствовала передовым тенденциям середины XIX века, когда подобные решения активно применялись при строительстве фабрик и заводов, а позже — торгово‑деловых объектов.

Здание было оснащено по последнему слову техники. Там было электрическое освещение; центральное отопление; подъемники для грузов; пассажирские лифты. В подвале предусмотрели кухню для приготовления пищи для сотрудников — деталь, подчеркивающая продуманность планировки.

История здания тесно связана с именем московского купца первой гильдии Василия Аршинова, который возвел его на арендованной у церкви Космы и Дамиана земле. После революции 1917 года владелец передал имущество государству. В середине 1920‑х годов в особняке разместился Центральный комитет профсоюзов железнодорожного и водного транспорта. Позднее здание заняло Госиздат, и оно долгие годы служило нуждам государственной издательской деятельности.

Шоу-бизнес в Telegram

8 января 2026, 15:16
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год
Участников ждут хороводы, состязания на ловкость, конкурс кокошников. В середине января Москва не спешит расставаться с праздничным настроением.

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения
Бесплатные секции зумбы и танцевального спорта – такой формат активного долголетия предлагается в четырех районах столицы. Москва продолжает развивать программы для горожан «серебряного» возраста: в четырех спортивных комплексах столицы стартовали бесплатные занятия по зумбе и танцевальному спорту.

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы
Как программа "Мой район" превратила малоизвестные улицы и парки в места притяжения для десятков тысяч горожан. В 2025 году столичная программа «Мой район» подарила москвичам шанс взглянуть на город под новым углом.

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений
Новые больницы и поликлиники – очередной большой шаг к доступной и высокотехнологичной медицине в каждом районе столицы. Столица продолжает укреплять систему здравоохранения: в 2025 году в разных районах Москвы появились два новых поликлинических комплекса и три больничных корпуса.

В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя

В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя
Рассказываем, куда сходить бесплатно с 12 по 18 января. Каникулы закончились, но бурная культурная программа в столице продолжается.

Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление

Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление
Москва бережно относится к наследию Федора Шехтеля. В самом сердце столицы, в Кропоткинском переулке, готовится к обновлению один из ярчайших образцов московского модерна — особняк А.

Выбор читателей

