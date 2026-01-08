Торговый дом Аршинова: в Москве расширили предмет охраны шедевра модерна

Архитектурные сокровища Федора Шехтеля получили дополнительную защиту – в список охраняемых элементов вошли чугунные колонны и историческая лестница.

В Москве по адресу: Старопанский переулок, дом 5, строение 1, находится выдающийся образец модерна — торговый дом Аршинова. Здание, возведенное в 1899 году по проекту знаменитого архитектора Федора Шехтеля, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Недавно специалисты существенно дополнили предмет его охраны, включив в него элементы, сохранившиеся с момента постройки.

Этот особняк — не просто памятник архитектуры, а важный этап в развитии городской застройки: он считается одним из первых офисных зданий Москвы. Уже при создании строение удивляло современников техническими новшествами и смелыми художественными решениями.

Центральной доминантой фасада стало масштабное арочное окно, охватывающее несколько этажей. По своей форме оно напоминает витрину, что было необычно для конца XIX века. По бокам окно обрамлено эркерами, а его замковая часть украшена женской маской — характерным элементом декоративного решения Шехтеля. Архитектор намеренно использовал крупные декоративные детали, чтобы визуально увеличить скромные габариты здания. Над входом расположились овальные окна, обрамленные лепниной, которая и сегодня поражает изяществом исполнения.

При исследовании здания специалисты обнаружили ряд подлинных элементов, относящихся к 1899 году. В обновленный предмет охраны вошли:

световые люки, сохранившие первоначальную конструкцию;

чугунные колонны с фигурными капителями;

историческая лестница с металлическим ажурным ограждением в стиле модерн;

подоконники из натурального камня.

Теперь любые реставрационные или ремонтные работы в здании должны проводиться с учетом расширенного перечня охраняемых элементов.

На момент постройки особняк Аршинова был воплощением технического прогресса. Каждый из четырех этажей представлял собой просторный зал, а рядом с главным входом располагалась узкая лестница. В задней части здания был смонтирован лифт, связывающий все уровни, включая подвал. Конструктивную основу составили железобетонные своды Монье, поддерживаемые металлическими колоннами, выстроенными в единую ось. Эта каркасная система из металла и кирпича соответствовала передовым тенденциям середины XIX века, когда подобные решения активно применялись при строительстве фабрик и заводов, а позже — торгово‑деловых объектов.

Здание было оснащено по последнему слову техники. Там было электрическое освещение; центральное отопление; подъемники для грузов; пассажирские лифты. В подвале предусмотрели кухню для приготовления пищи для сотрудников — деталь, подчеркивающая продуманность планировки.

История здания тесно связана с именем московского купца первой гильдии Василия Аршинова, который возвел его на арендованной у церкви Космы и Дамиана земле. После революции 1917 года владелец передал имущество государству. В середине 1920‑х годов в особняке разместился Центральный комитет профсоюзов железнодорожного и водного транспорта. Позднее здание заняло Госиздат, и оно долгие годы служило нуждам государственной издательской деятельности.