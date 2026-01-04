Кинематографический капремонт: Москва возрождает дома-звезды экрана

Три здания из легендарных советских фильмов обрели свежий облик.

Столица бережно сохраняет архитектурное наследие, в том числе — дома, ставшие неотъемлемой частью отечественного кинематографа. В рамках программы капитального ремонта специалисты обновили три жилых здания, запечатленных в культовых фильмах.

На Сретенском бульваре, 6/1, строение 2, завершились работы в доходном доме страхового общества «Россия». Построенный в 1899–1902 годах по проекту Николая Проскурнина, этот эклектичный комплекс с элементами неоренессанса и модерна стал героем фильма «Курьер» Карена Шахназарова (1986). Реставраторы скрупулезно восстановили исторический облик: вернули первозданный вид декоративным элементам на сандриках, эркерах и венчающем карнизе, воссоздали кованые балконные ограждения, дубовые оконные и дверные заполнения. Особое внимание уделили угловой готической башенке с часами и облицовке цоколя из розового армянского туфа. В подъездах обновили доломитовые ступени, метлахскую плитку и поручни.

На углу Большой и Малой Бронной, по адресу улица Большая Бронная, 2/6, отреставрировали 16‑этажный дом, попавший на экраны благодаря фильму «Гостья из будущего» (1985). Здание 1968 года постройки отличают строгие вертикальные линии лоджий и горизонтальные ритмы балконных ограждений. В ходе ремонта фасад очистили от загрязнений, восстановили кирпичную кладку и швы, нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиту, а затем обработали гидрофобизирующей силиконовой эмульсией для защиты от осадков. Специалисты заменили экраны лоджий, обновили входные группы, отремонтировали откосы, отливы и отмостку, полностью заменили кровельный ковер.

На Садовой‑Самотечной, 5, преобразился дом в стиле советской неоклассики из картины «Чук и Гек» (1953). Построенный в 1951 году по проекту Михаила Жирова, он выделяется башней со шпилем и богатым декором: пилястрами с лепниной, пинаклем, ажурной металлической решёткой и массивным балконом на консолях. Реставраторы расчистили и промыли фасад, обработали проблемные зоны антигрибковым составом, восстановили декоративные элементы и балконы. Здание окрасили в исторические светло‑серые и бежевые тона, привели в порядок башню со шпилем, обновили входы, цоколь, отмостку и систему внешнего водостока.

Каждый объект требовал индивидуального подхода: специалисты разрабатывали уникальные проекты, подбирали современные материалы и технологии, чтобы сохранить аутентичность архитектурных деталей. Теперь эти дома, знакомые не только москвичам, но и миллионам людей из других мест по кадрам любимых фильмов, радуют глаз обновленным обликом и отвечают современным стандартам комфорта и безопасности.