В Котловке построят большой жилой комплекс по программе реновации

На улице Винокурова появятся четыре многоэтажных корпуса с подземным паркингом.

В районе Котловка Юго-Западного административного округа Москвы все готово к строительству крупного жилого комплекса по программе реновации. Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на возведение зданий по адресу: улица Винокурова, земельный участок № 22/1.

Стройплощадка, где в обозримой перспективе вырастет новый ЖК, занимает почти 1,1 гектара. Проект предусматривает возведение четырех корпусов переменной этажности с единым подземным уровнем. Общая площадь жилых помещений превысит 47 тысяч квадратных метров. На первых этажах разместятся нежилые помещения общественного и коммерческого назначения, в том числе ПВЗ, аптеки, кафе, службы быта, детские образовательные студии и прочие организации, которые москвичи привыкли иметь в шаговой доступности.

Среди архитектурных особенностей зданий ЖК – семь секций со сквозными входными группами, все они будут иметь витражные остекление. В подъездах предусмотрены комнаты для консьержа и колясочные, а также 20 лифтов грузоподъемностью по 400 и 1000 килограммов. Фасады выполнят с использованием навесной системы, облицованной керамогранитными плитами и фиброцементными панелями. Квартиры в новостройке будут сдаваться с полной отделкой согласно стандартам московской программы реновации. В помещениях установят необходимую сантехнику, электроплиты и осветительные приборы. На придомовой территории обустроят детские и спортивную площадки, создадут зону отдыха с лавочками, проложат асфальтированные проезды, пешеходные тротуары, разобьют газоны.

Строительство пройдет под строгим контролем Мосгосстройнадзора. После того как застройщик уведомит комитет о начале работ, будет составлен график проверок. К мониторингу подключатся специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они проведут комплекс лабораторно‑инструментальных исследований стройматериалов и конструкций, чтобы убедиться в их соответствии проектной документации.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина темпы ее реализации наращиваются.