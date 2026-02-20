Решение профильного ведомства в отношении народного артиста стало поводом для ироничных комментариев в сети.



Министерство экологии и природопользования Московской области наконец вынесло вердикт по громкому делу о перекрытии береговой линии в элитном поселке. Как сообщил канал Mash, Филипп Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех, кто следил за этим многолетним спором.

Итого к оплате: меньше чашки кофе

Многие ожидали, что за блокировку доступа к воде артисту придется выложить внушительную сумму. Однако на деле санкция оказалась чисто символической. Общий размер взыскания составил 112 рублей. Чтобы процедура выглядела серьезнее, штраф разделили на две части: 86 рублей 12 копеек и 26 рублей 82 копейки.

История началась еще в 2014 году, когда певец приобрел несколько участков на Мякининском острове. На элитной земле вырос настоящий дворец со спа-комплексом и теннисным кортом. Но главной проблемой стал забор, который надежно спрятал территорию от посторонних глаз и лишил других жителей свободного прохода к реке.

Битва за берег продолжается

Несмотря на то что Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех, его оппоненты не намерены сдаваться. Еще несколько лет назад Росприроднадзор просил артиста убрать ограждение, но забор остался на месте. Позже в конфликт вмешался предприниматель Глеб Рыськов, который подал на звезду в суд.

Истец требовал не просто сноса забора, но и демонтажа всех построек на береговой полосе. Однако Красногорский городской суд неожиданно встал на сторону певца, посчитав требования необоснованными. Теперь же Рыськов решил идти до конца и обратился в Генеральную прокуратуру.

Ущерб на сотни миллионов

В своей новой жалобе предприниматель указывает, что действия артиста и его соседей по острову наносят природе огромный ущерб. По его подсчетам, цена вопроса — 689 миллионов рублей. Это в миллионы раз превышает назначенный министерством штраф.

Главное требование остается прежним: полностью восстановить ландшафт и обеспечить законное право граждан на свободный проход к воде. Пока прокуратура изучает материалы, звездный забор продолжает стоять, а курьезный штраф в 112 рублей стал еще одним ярким эпизодом в хронике жизни поп-короля.