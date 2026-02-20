Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил государственными и областными наградами участников спецоперации, а также медиков, оказывающих помощь бойцам и жителям приграничных областей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

"Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине", – обратился Воробьев к собравшимся в Доме правительства региона.

Как следует из сообщения властей Московской области, медалью Луки Крымского отмечен хирург Химкинской больницы Леонид Толкачев, работавший в Мариуполе, Курске и "Крокус Сити Холле".

Кроме того, благодарность президента РФ Владимира Путина объявлена хирургу из Дубны Игорю Игнатчику, выезжавшему в полевые госпитали.

Также сообщается, что участник СВО Сергей Константинов удостоен медали ордена "Родительская слава", а ордена "За доблесть и мужество" получили заместитель командира роты Юрий, операторы дронов Никита и Богдан, стрелок Александр.

Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждены ветераны СВО Юрий Лысенков и Виктор Дядюра, потерявший ногу при выполнении боевой задачи. Дядюра возглавляет военно-патриотический клуб "Штурмовик" в Щелкове.

Несколькими днями ранее власти Подмосковья сообщили об отправке в зону спецоперации более двух десятков тонн гуманитарной помощи. Сбор в рамках проекта "Доброе дело" был приурочен к 23 февраля.