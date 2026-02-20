Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля

Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля
221

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил государственными и областными наградами участников спецоперации, а также медиков, оказывающих помощь бойцам и жителям приграничных областей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

"Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине", – обратился Воробьев к собравшимся в Доме правительства региона.

Как следует из сообщения властей Московской области, медалью Луки Крымского отмечен хирург Химкинской больницы Леонид Толкачев, работавший в Мариуполе, Курске и "Крокус Сити Холле".

Кроме того, благодарность президента РФ Владимира Путина объявлена хирургу из Дубны Игорю Игнатчику, выезжавшему в полевые госпитали.

Также сообщается, что участник СВО Сергей Константинов удостоен медали ордена "Родительская слава", а ордена "За доблесть и мужество" получили заместитель командира роты Юрий, операторы дронов Никита и Богдан, стрелок Александр.

Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждены ветераны СВО Юрий Лысенков и Виктор Дядюра, потерявший ногу при выполнении боевой задачи. Дядюра возглавляет военно-патриотический клуб "Штурмовик" в Щелкове.

Несколькими днями ранее власти Подмосковья сообщили об отправке в зону спецоперации более двух десятков тонн гуманитарной помощи. Сбор в рамках проекта "Доброе дело" был приурочен к 23 февраля.

20 февраля 2026, 21:43
Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада

Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада
Столица столкнулась с природным вызовом, масштаб которого заставил городские службы перейти в режим максимальной готовности. Погодная ситуация в московском регионе вышла на пик своей интенсивности.

В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений

В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового пятиэтажного корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". "Наша задача была в том, чтобы построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но строители сказали, что постараются это сделать раньше", – сообщил Андрей Воробьев.

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей
Совсем скоро в Троицком округе столицы появится мощнейший промышленный узел, способный закрыть почти все потребности страны в современных источниках энергии. В Краснопахорском районе Москвы развернулось масштабное строительство, которое специалисты уже называют настоящим технологическим прорывом.

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу
Столичные площадки подготовили настолько насыщенную программу, что скучать дома точно не получится ни взрослым, ни детям. В рамках масштабного проекта "Зима в Москве" представители городского бизнеса решили удивить горожан необычными форматами отдыха.

Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных

Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных
11 февраля компания "ПРОМОМЕД – Здоровье животных" объявила о выводе на рынок нового ветеринарного препарата Амклав®Вет – комбинированного антибиотика широкого спектра действия для лечения бактериальных инфекций у кошек и собак. Препарат производится на мощностях Группы компаний «ПРОМОМЕД» по принципу полного цикла.

