Воскресенье 22 февраля

18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ
Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ

Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ
348

В течение десятилетий миллионы детей жили в страхе перед обычной водой, опасаясь испортить результат важной медицинской пробы.

Легенда о том, что "пуговку" нельзя мочить три дня, передается из поколения в поколение. Школьникам строго-настрого запрещают принимать ванну и даже мыть руки, пугая ложноположительным результатом и поездкой в тубдиспансер. Однако современные специалисты решили внести ясность в этот вопрос и объяснить, почему старые запреты сегодня выглядят нелепо. На популярных медицинских ресурсах и в блогах экспертов врачи раскрыли правду о главном медицинском запрете детства.

Эхо прошлого

Чтобы понять, откуда взялся этот страх, нужно заглянуть в историю. Как отмечают педиатры на портале "Здоровье Mail.ru", раньше вместо пробы Манту использовали пробу Пирке. Тогда аллерген действительно наносили на кожу, предварительно сделав на ней небольшие царапины. В этом случае вода могла легко вымыть препарат и исказить результат.

Но современные реалии изменились. Сегодня пробу Манту вводят внутрикожно. Препарат попадает глубоко в слои эпидермиса, куда обычная вода при мытье рук просто не может проникнуть.

Что говорят эксперты сегодня

Известный педиатр Евгений Комаровский в своих публикациях неоднократно подчеркивал: гигиена никак не влияет на реакцию организма. По его словам, купание в чистой воде не способно вызвать аллергию или изменить размер папулы.

С ним согласны и специалисты лаборатории "Инвитро". Они поясняют, что для изменения результата "пуговки" вода должна была бы попасть под кожу с помощью шприца. Тем не менее, врачи предостерегают: опасность кроется вовсе не в капельках воды.

Настоящие враги "пуговки"

Если сама вода не страшна, то сопутствующие факторы могут все испортить. Врачи выделяют несколько действий, которые действительно запрещены:

  • Использование мочалки (грубое трение вызывает воспаление);
  • Растирание места укола полотенцем;
  • Использование мыла, гелей для душа или антисептиков;
  • Заклеивание места пробы пластырем (кожа под ним потеет, что ведет к раздражению).

Именно механическое воздействие и агрессивная химия могут привести к тому, что "пуговка" раздуется, и врач заподозрит инфекцию там, где ее нет.

Алгоритм действий при попадании воды

Что же делать, если ребенок все-таки намочил руку? Врачи советуют не паниковать. Достаточно аккуратно промокнуть место укола мягкой салфеткой или полотенцем. Главное — делать это промакивающими движениями, ни в коем случае не тереть кожу.

Если на проверке врач заметит покраснение, эксперты рекомендуют честно признаться, что на место пробы попала вода или было механическое воздействие. Это поможет специалисту более объективно оценить ситуацию и избавить родителей от лишних нервов. Таким образом, современная медицина дает однозначный ответ: мыть руки и принимать душ с пробой Манту можно, главное — соблюдать осторожность.

22 февраля 2026, 18:46
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"

