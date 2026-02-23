Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля

Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля
260

В этот праздничный день многие привыкли к шумным застольям, однако старинные народные поверья накладывают на 23 февраля ряд неожиданных и даже пугающих ограничений.

В народном календаре этот день получил название Прохор Весновей. Православная церковь вспоминает преподобного Прохора Печерского, который прославился своим аскетизмом. Считалось, что с этого момента зима начинает окончательно сдавать свои позиции, а природа поворачивает на весну. Но чтобы этот переход прошел гладко, а в доме сохранился достаток, наши предки строго соблюдали вековые запреты.

Тайна "рыбного" запрета

Самый необычный и, пожалуй, строгий запрет дня касается праздничного меню. Считается, что 23 февраля категорически нельзя есть рыбу и любые морепродукты, особенно раков.

Корни этого поверья уходят в житие святого Прохора, который при жизни ограничивал себя в пище, заменяя хлеб лебедой, и никогда не ел рыбу. Старики верили, что тот, кто нарушит этот запрет, рискует привлечь к себе тяжелые болезни, которые будет очень трудно вылечить. Особенно это касалось онкологических заболеваний — в народе говорили, что "рак заберет того, кто рака съест".

Опасные подарки и тяжелый труд

Несмотря на то что в современной России это главный мужской праздник, народный календарь советует сильному полу быть осторожнее. Вот несколько важных ограничений:

  • Острые предметы. Считается, что 23 февраля нельзя дарить ножи, часы и любые колющие предметы. Такие подарки могут "разрезать" отношения или привести к крупной ссоре, которая затянется на долгие годы.
  • Тяжелая работа. Мужчинам в этот день категорически не рекомендовалось заниматься тяжелым физическим трудом. Наши предки верили, что работа на Прохора не принесет результата, а лишь отнимет силы и здоровье.
  • Стрижка волос. Существовало мнение, что стричь волосы и ногти в этот день — значит "укорачивать" себе жизнь или лишаться мужской удачи.

Как не выгнать удачу из кошелька

Финансовая сторона жизни 23 февраля также требовала особого внимания. Главный денежный запрет — нельзя давать деньги в долг и самому брать взаймы. Считалось, что купюры, покинувшие дом в этот день, "уведут" за собой все накопления, и до конца года семья будет испытывать нужду.

Также плохой приметой считалось жаловаться на жизнь или рассказывать о своих проблемах посторонним. Люди верили, что если 23 февраля встретить в унынии, то печаль станет постоянным спутником в делах. Напротив, радостное настроение и легкое отношение к трудностям помогали "задобрить" весну и привлечь в дом благополучие.

Что можно делать на Весновея

Чтобы год прошел удачно, 23 февраля приветствовались добрые дела и семейные посиделки. Идеальным блюдом для стола считались блины или любая выпечка без рыбы. Также в этот день было принято зазывать весну, выглядывая в окно или выходя на порог: люди верили, что чем радостнее мы встретим первые признаки тепла, тем богаче будет будущий урожай и спокойнее жизнь в семье.

Шоу-бизнес в Telegram

23 февраля 2026, 08:02
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

