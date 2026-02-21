Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды членам региональной Общественной палаты, которые реализуют проекты помощи участникам СВО и социально значимые инициативы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства.

"Мы сегодня здесь, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале, – это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела", - сказал глава Московской области Андрей Воробьев.

Общественная палата региона вошла в топ-10 лучших в России. Среди новых направлений ее работы отмечается, в том числе, комиссия по волонтерству и вопросам СВО. Ее председатель Елена Жарова, отмеченная наградой, получила грант на проведение областного фестиваля солдатской песни, который пройдет 26 февраля в Балашихе.

"На данный момент отобрано 28 финалистов. Мы ждем на празднике все муниципалитеты и общественные палаты городов, волонтерские организации, которые работают на территории Подмосковья", – сообщила Жарова.

Герой России, летчик-космонавт, зампредседателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Андрей Борисенко, также получивший награду, рассказал о работе с молодежью.

"На мой взгляд, мы воспитываем молодежь, в том числе, рассказывая о разный профессиях. Я думаю, это формирует их отношения к жизни, к своей Родине, они гордятся ею, а это – самое главное", – подчеркнул Борисенко.

В Подмосковье действует грантовый конкурс для общественных палат. Он направлен на поддержку проектов по молодежной политике, волонтерству, социальному развитию.