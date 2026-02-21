Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Суббота 21 февраля

Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы

2

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды членам региональной Общественной палаты, которые реализуют проекты помощи участникам СВО и социально значимые инициативы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства.

"Мы сегодня здесь, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале, – это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела", - сказал глава Московской области Андрей Воробьев.

Общественная палата региона вошла в топ-10 лучших в России. Среди новых направлений ее работы отмечается, в том числе, комиссия по волонтерству и вопросам СВО. Ее председатель Елена Жарова, отмеченная наградой, получила грант на проведение областного фестиваля солдатской песни, который пройдет 26 февраля в Балашихе.

"На данный момент отобрано 28 финалистов. Мы ждем на празднике все муниципалитеты и общественные палаты городов, волонтерские организации, которые работают на территории Подмосковья", – сообщила Жарова.

Герой России, летчик-космонавт, зампредседателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Андрей Борисенко, также получивший награду, рассказал о работе с молодежью.

"На мой взгляд, мы воспитываем молодежь, в том числе, рассказывая о разный профессиях. Я думаю, это формирует их отношения к жизни, к своей Родине, они гордятся ею, а это – самое главное", – подчеркнул Борисенко.

В Подмосковье действует грантовый конкурс для общественных палат. Он направлен на поддержку проектов по молодежной политике, волонтерству, социальному развитию.

21 февраля 2026, 17:44
Дни.ру✓ Надежный источник

Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил государственными и областными наградами участников спецоперации, а также медиков, оказывающих помощь бойцам и жителям приграничных областей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. "Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине", – обратился Воробьев к собравшимся в Доме правительства региона.

Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада

Столица столкнулась с природным вызовом, масштаб которого заставил городские службы перейти в режим максимальной готовности. Погодная ситуация в московском регионе вышла на пик своей интенсивности.

В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового пятиэтажного корпуса поликлиники №4 в Нахабине, который возводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". "Наша задача была в том, чтобы построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но строители сказали, что постараются это сделать раньше", – сообщил Андрей Воробьев.

Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей

Совсем скоро в Троицком округе столицы появится мощнейший промышленный узел, способный закрыть почти все потребности страны в современных источниках энергии. В Краснопахорском районе Москвы развернулось масштабное строительство, которое специалисты уже называют настоящим технологическим прорывом.

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу

Столичные площадки подготовили настолько насыщенную программу, что скучать дома точно не получится ни взрослым, ни детям. В рамках масштабного проекта "Зима в Москве" представители городского бизнеса решили удивить горожан необычными форматами отдыха.

