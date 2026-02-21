Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс

Решение молодой возлюбленной Григория Лепса сменить творческого наставника может спровоцировать грандиозный скандал и потребовать баснословных вложений.



Аврора Киба, чье имя прогремело на всю страну благодаря роману с 62-летним Григорием Лепсом, кажется, решила сменить вектор своей карьеры. В кулуарах шоу-бизнеса вовсю обсуждают новость: девушка всерьез намерена начать сотрудничество с королем поп-сцены Филиппом Киркоровым. В медийной тусовке этот шаг уже окрестили стратегическим маневром — многие считают, что она фактически променяла Лепса на более перспективного в плане хайпа и молодежных охватов партнера.

Инсайдерской информацией с журналистами поделился один из участников реалити-шоу "Мастер игры", в котором снималась Киба. По его словам, Аврора понимает, что на одном статусе невесты далеко не уедешь.

"Без Лепса о ней забудут, нужно придумать что-то новое. А кто, как не Филипп, поможет создать яркий инфоповод?" — пояснил источник.

Сотрудничество с Киркоровым никогда не было дешевым удовольствием, но в случае с Авророй ситуация осложняется личными отношениями звезд. Работа Филиппа с пассией своего коллеги по цеху может быть воспринята как вызов или даже предательство.

Именно из-за этих репутационных рисков в окружении артистов уверены, что Филипп Киркоров выставит двойной прайс за любые совместные проекты. Это будет плата не только за продакшн, но и за потенциальное охлаждение отношений с самим Лепсом.

"Такое дорого стоит. А в этом случае, я думаю, Филипп двойной прайс выставит. Ведь это же еще и потенциальный скандал с Лепсом. Нужно, чтобы все риски окупились", — добавил собеседник из закулисья шоу "Мастер игры".

Для Авроры это сотрудничество может стать билетом в высшую лигу, но цена входа оказывается крайне высокой. Теперь перед девушкой стоит сложный выбор:

Остаться в тени опытного, но консервативного Лепса.

Пойти на риск с Киркоровым, заплатив двойную цену за возможность стать самостоятельной звездой.

Пока официальные представители артистов хранят молчание, но эксперты уверены: если сделка состоится, нас ждет самый дорогой и обсуждаемый дуэт года, который окончательно запутает карты в любовном треугольнике шоу-бизнеса.