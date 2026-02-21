Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке
Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги

Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги
79

Старинные приметы на этот день предупреждают о серьезных последствиях для тех, кто решит проигнорировать мудрость предков.

В народном календаре 21 февраля закрепилось под названием Захар Серповидец. Свое имя день получил в честь пророка Захарии, которому, по преданию, явился свиток в форме серпа. На Руси этот период считался временем подготовки к весенним полевым работам, но вместе с тем он был полон строгих запретов. Нарушение некоторых из них, как верили наши прадеды, могло привести к финансовому краху или болезням.

Почему опасно считать деньги

Один из самых главных запретов этого дня касается финансов. Считалось, что 21 февраля нельзя пересчитывать мелкие монеты в кошельке или копилке. Согласно поверью, это может привлечь в дом нужду, и крупные суммы перестанут задерживаться в руках.

Также в этот день не рекомендовалось давать деньги в долг. Верили, что вместе с купюрами человек отдает свою удачу и благополучие, а вернуть их будет крайне сложно. Если же вам нужно совершить покупку, лучше делать это без лишней суеты и не хвастаться приобретениями.

Опасность лжи и зависти

Важный духовный аспект этого дня — честность с собой и окружающими. Существовало строгое правило: не считайте мелочь и не врите близким: что категорически нельзя делать 21 февраля, так это поддаваться негативным эмоциям. Считалось, что любая ложь, сказанная в этот день родному человеку, вернется сторицей и разрушит доверие в семье на долгие годы.

Зависть тоже попадала под запрет. Наши предки верили, что если 21 февраля позавидовать чужому успеху или достатку, то можно "сглазить" собственное будущее. Вместо этого советовали искренне порадоваться за других, чтобы привлечь позитивную энергию в свою жизнь.

Чего еще стоит избегать

Народный календарь выделяет еще несколько действий, которые лучше отложить на другой день:

  • Хирургические операции и визиты к стоматологу. Верили, что раны в этот день заживают дольше, а медицинское вмешательство может пройти с осложнениями.
  • Завивка волос и маникюр. Считалось, что вместе с остриженными ногтями или измененными волосами можно лишиться жизненной силы.
  • Уборка и подметание пола. Существовало опасение "вымести" из дома счастье и достаток.

Вместо домашних хлопот 21 февраля традиционно посвящали проверке садового инвентаря. Главным ритуалом было затачивание серпов и других инструментов. Люди верили, что если привести инструменты в порядок именно сегодня, то будущий урожай будет богатым, а работа в поле — легкой. Помните, что приметы — это лишь часть нашей культуры, но прислушаться к советам предков о честности и бережливости никогда не будет лишним.

21 февраля 2026, 09:27
Фото: freepik.com
