Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги

Старинные приметы на этот день предупреждают о серьезных последствиях для тех, кто решит проигнорировать мудрость предков.



В народном календаре 21 февраля закрепилось под названием Захар Серповидец. Свое имя день получил в честь пророка Захарии, которому, по преданию, явился свиток в форме серпа. На Руси этот период считался временем подготовки к весенним полевым работам, но вместе с тем он был полон строгих запретов. Нарушение некоторых из них, как верили наши прадеды, могло привести к финансовому краху или болезням.

Почему опасно считать деньги

Один из самых главных запретов этого дня касается финансов. Считалось, что 21 февраля нельзя пересчитывать мелкие монеты в кошельке или копилке. Согласно поверью, это может привлечь в дом нужду, и крупные суммы перестанут задерживаться в руках.

Также в этот день не рекомендовалось давать деньги в долг. Верили, что вместе с купюрами человек отдает свою удачу и благополучие, а вернуть их будет крайне сложно. Если же вам нужно совершить покупку, лучше делать это без лишней суеты и не хвастаться приобретениями.

Опасность лжи и зависти

Важный духовный аспект этого дня — честность с собой и окружающими. Существовало строгое правило: не считайте мелочь и не врите близким: что категорически нельзя делать 21 февраля, так это поддаваться негативным эмоциям. Считалось, что любая ложь, сказанная в этот день родному человеку, вернется сторицей и разрушит доверие в семье на долгие годы.

Зависть тоже попадала под запрет. Наши предки верили, что если 21 февраля позавидовать чужому успеху или достатку, то можно "сглазить" собственное будущее. Вместо этого советовали искренне порадоваться за других, чтобы привлечь позитивную энергию в свою жизнь.

Чего еще стоит избегать

Народный календарь выделяет еще несколько действий, которые лучше отложить на другой день:

Хирургические операции и визиты к стоматологу. Верили, что раны в этот день заживают дольше, а медицинское вмешательство может пройти с осложнениями.

Завивка волос и маникюр. Считалось, что вместе с остриженными ногтями или измененными волосами можно лишиться жизненной силы.

Уборка и подметание пола. Существовало опасение "вымести" из дома счастье и достаток.

Вместо домашних хлопот 21 февраля традиционно посвящали проверке садового инвентаря. Главным ритуалом было затачивание серпов и других инструментов. Люди верили, что если привести инструменты в порядок именно сегодня, то будущий урожай будет богатым, а работа в поле — легкой. Помните, что приметы — это лишь часть нашей культуры, но прислушаться к советам предков о честности и бережливости никогда не будет лишним.