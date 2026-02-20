ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Пятница 20 февраля

14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог
ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте

ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте
243

Казалось бы, перепутать "солнце русской поэзии" и главного романтика кабаков невозможно. Но что, если мы уберем знакомые всем "белую березу" и "чудное мгновенье"?

Мы со школы привыкли делить поэзию на строгую классику и чувственный имажинизм. Александр Сергеевич — это безупречный ритм и величие, Сергей Александрович — это надрыв, тоска и "московская озорная" удаль. Но великие поэты часто писали об одном и том же: о любви, о родине и о быстротечности жизни.

Иногда их слог становится настолько похожим, что даже филологи на секунду задумываются. Мы подготовили 8 цитат, где авторы говорят о самом сокровенном. Проверьте себя: сможете ли вы набрать хотя бы 3 балла из 3 в нашем "профессиональном" зачете, или школьные уроки литературы окончательно стерлись из памяти?

Вопросы

1. "Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить." Кто автор этих строк?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

2. "Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты." Чьему перу принадлежит эта классика?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

3. "Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ль, как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь." Кто так откровенно писал о своей боли?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

4. "Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный — пора, красавица, проснись..." Знакомые строки, но чей это стиль?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

5. "Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне." Кто этот мастер драматичного монолога?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

6. "Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем; но пусть она вас больше не тревожит; я не хочу печалить вас ничем." Самое благородное признание в любви оставил нам...

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

7. "Мне осталась одна забава: пальцы в рот — и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист." Кто не боялся своего "хулиганского" имиджа?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

8. "Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя; то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя." Кто написал эту зимнюю сказку?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

Правильные ответы

  1. б) Сергей Есенин. Это строки из знаменитого цикла "Любовь хулигана".

  2. а) Александр Пушкин. Посвящение Анне Керн, которое знает каждый школьник.

  3. б) Сергей Есенин. Фрагмент из пугающей и гениальной поэмы "Черный человек".

  4. а) Александр Пушкин. Классическое стихотворение "Зимнее утро".

  5. б) Сергей Есенин. Легендарное "Письмо к женщине".

  6. а) Александр Пушкин. Шедевр любовной лирики, образец самоотверженного чувства.

  7. б) Сергей Есенин. Еще одно признание в своем непростом характере и образе жизни.

  8. а) Александр Пушкин. Стихотворение "Зимний вечер", написанное в ссылке в Михайловском.

Ну как, удалось набрать 8 из 8? Если вы безошибочно узнали всех авторов — ваш уровень владения русской речью достоин восхищения!

20 февраля 2026, 14:32
Фото: freepik.com
