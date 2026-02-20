ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте

Казалось бы, перепутать "солнце русской поэзии" и главного романтика кабаков невозможно. Но что, если мы уберем знакомые всем "белую березу" и "чудное мгновенье"?



Мы со школы привыкли делить поэзию на строгую классику и чувственный имажинизм. Александр Сергеевич — это безупречный ритм и величие, Сергей Александрович — это надрыв, тоска и "московская озорная" удаль. Но великие поэты часто писали об одном и том же: о любви, о родине и о быстротечности жизни.

Иногда их слог становится настолько похожим, что даже филологи на секунду задумываются. Мы подготовили 8 цитат, где авторы говорят о самом сокровенном. Проверьте себя: сможете ли вы набрать хотя бы 3 балла из 3 в нашем "профессиональном" зачете, или школьные уроки литературы окончательно стерлись из памяти?

Вопросы

1. "Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить." Кто автор этих строк?



а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

2. "Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты." Чьему перу принадлежит эта классика?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

3. "Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ль, как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь." Кто так откровенно писал о своей боли?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

4. "Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный — пора, красавица, проснись..." Знакомые строки, но чей это стиль?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

5. "Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне." Кто этот мастер драматичного монолога?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

6. "Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем; но пусть она вас больше не тревожит; я не хочу печалить вас ничем." Самое благородное признание в любви оставил нам...

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

7. "Мне осталась одна забава: пальцы в рот — и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист." Кто не боялся своего "хулиганского" имиджа?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

8. "Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя; то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя." Кто написал эту зимнюю сказку?

а) Александр Пушкин

б) Сергей Есенин

Правильные ответы

б) Сергей Есенин. Это строки из знаменитого цикла "Любовь хулигана". а) Александр Пушкин. Посвящение Анне Керн, которое знает каждый школьник. б) Сергей Есенин. Фрагмент из пугающей и гениальной поэмы "Черный человек". а) Александр Пушкин. Классическое стихотворение "Зимнее утро". б) Сергей Есенин. Легендарное "Письмо к женщине". а) Александр Пушкин. Шедевр любовной лирики, образец самоотверженного чувства. б) Сергей Есенин. Еще одно признание в своем непростом характере и образе жизни. а) Александр Пушкин. Стихотворение "Зимний вечер", написанное в ссылке в Михайловском.

Ну как, удалось набрать 8 из 8? Если вы безошибочно узнали всех авторов — ваш уровень владения русской речью достоин восхищения!