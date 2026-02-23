Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Понедельник 23 февраля

14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин

Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин
227

Этот праздник давно стал частью нашего культурного кода, но эксперты по отношениям уверены, что большинство женщин ежегодно попадает в одну и ту же психологическую ловушку при подготовке сюрпризов.

Каждый год в конце февраля социальные сети заполняются шутками про дезодоранты и носки. Несмотря на иронию, этот сценарий повторяется с завидным упорством. Исторически сложилось, что 23 февраля мы поздравляем всех мужчин, независимо от их отношения к воинской службе. Однако, как показывают опросы сервиса SuperJob, существует огромный разрыв между тем, что дарят, и тем, что мужчины действительно хотят получить.

Проблема заключается в том, что для многих женщин этот день стал "обязательством", которое нужно выполнить перед 8 Марта. В этом и кроется главная ошибка женщин: попытка формально "откупиться" полезным в хозяйстве предметом вместо создания эмоционального отклика.

Почему мужчины ждут совсем не подарков

Исследования ВЦИОМ подтверждают любопытный факт: более 40% мужчин признаются, что для них гораздо важнее само проявление внимания и возможность провести день без бытовых забот, чем материальный объект в красивой упаковке.

Когда мы говорим, что 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков, речь идет о потребности в признании их значимости. Для сильного пола этот день — редкая легальная возможность почувствовать себя героем в глазах близких, не совершая при этом реальных подвигов на поле боя или в офисе.

Основные запросы современных защитников выглядят так:

  • Тишина и отсутствие домашних дел.
  • Приготовленное любимое блюдо (пусть даже это простой стейк или пицца).
  • Искренняя благодарность за то, что они делают для семьи каждый день.

Главная ошибка, которую совершают женщины

Самый досадный промах — это попытка "перевоспитать" мужчину через подарок. Абонемент в спортзал, который он не просил, или книга по саморазвитию могут быть восприняты как критика его текущего образа жизни.

Профессиональные психологи отмечают, что подарок на 23 февраля должен подтверждать статус мужчины, а не указывать на его недостатки. Вместо того чтобы покупать очередную "нужную" вещь, лучше подарить мужчине право на его законный отдых. Именно отсутствие давления и претензий в этот день становится для них самым ценным ресурсом.

Как изменить подход к празднику

Если вы все же решили выбрать материальный подарок, эксперты советуют обратить внимание на сферу его хобби, даже если оно кажется вам бесполезным. Новый гаджет для автомобиля или качественный инструмент порадуют мужчину намного сильнее, чем самый дорогой набор парфюмерии.

В конечном итоге, секрет успешного праздника прост: дайте мужчине почувствовать, что его ценят таким, какой он есть. Иногда лучший способ поздравить — это просто оставить человека в покое на пару часов с его любимой видеоигрой или книгой, добавив к этому его любимый ужин.

Шоу-бизнес в Telegram

23 февраля 2026, 14:03
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам

Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес

По теме

От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы

Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля

От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы

От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы
Накануне 23 февраля многие поклонники даже не догадываются, что за блеском софитов и дорогими костюмами их кумиров скрываются годы суровой дисциплины и настоящих мужских испытаний. В российском шоу-бизнесе немало артистов, для которых камуфляж и утренний подъем по тревоге были не частью сценария, а повседневной реальностью.

Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля

Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля
В этот праздничный день многие привыкли к шумным застольям, однако старинные народные поверья накладывают на 23 февраля ряд неожиданных и даже пугающих ограничений. В народном календаре этот день получил название Прохор Весновей.

Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ

Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ
В течение десятилетий миллионы детей жили в страхе перед обычной водой, опасаясь испортить результат важной медицинской пробы. Легенда о том, что "пуговку" нельзя мочить три дня, передается из поколения в поколение.

Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда

Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда
Особое сочетание цифр в календаре в конце февраля создаст уникальный момент, когда грань между мечтой и реальностью станет почти невидимой. Конец зимы 2026 года готовит для нас настоящий нумерологический подарок.

Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор

Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор
Этот день в народном календаре считается переломным, когда каждое случайное действие может либо привлечь удачу, либо навлечь на семью череду серьезных неприятностей. В народном календаре 22 февраля — это день Панкратия и Никифора.

Выбор читателей

22/02ВскНи копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 21/02СбтПроменяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 21/02СбтВоробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 21/02СбтДля будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 22/02ВскКод доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 22/02ВскМожно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ