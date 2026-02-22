Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор

Этот день в народном календаре считается переломным, когда каждое случайное действие может либо привлечь удачу, либо навлечь на семью череду серьезных неприятностей.



В народном календаре 22 февраля — это день Панкратия и Никифора. В старину его часто называли Панкратий-Лапотник, так как именно в это время крестьяне принимались за плетение обуви и проверку оставшихся запасов зерна. Считалось, что зима начинает отступать, но напоследок может "ужалить" тех, кто ведет себя неосмотрительно. Чтобы не накликать беду, наши предки строго соблюдали правила, которые актуальны и для современных людей.

Деньги любят тишину и покой

Главный запрет этого дня касается финансов. Народные приметы гласят: ни копейки в кошельке не останется, если 22 февраля вы решите пересчитать свои сбережения или начать планировать крупные траты. Считается, что любое внимание к деньгам в этот день "спугнет" финансовую удачу.

Более того, категорически запрещено давать в долг или самим брать взаймы. Даже небольшая сумма, переданная из рук в руки, может стать причиной долговой ямы, из которой будет крайне сложно выбраться до самой осени.

Почему опасно оставлять мусор

Второй строгий запрет связан с домашним уютом и чистотой. Старики говорили, что беда в доме поселится надолго, если оставить на ночь полные ведра с отходами или беспорядок в прихожей. Однако и здесь есть нюанс: выносить мусор нужно строго до заката солнца.

Если же вы решили избавиться от хлама поздним вечером, вместе с сором можно нечаянно "вымести" из квартиры благополучие и здоровье домочадцев. Именно поэтому 22 февраля категорически запрещено оставлять мусор или выбрасывать его в неурочное время.

Ловушки на дорогах и пустые слова

Существуют и другие предостережения, о которых стоит помнить:

Не поднимайте найденное. Любая монета или вещь, найденная на дороге, в день Панкратия считается "подкладом". С ней можно забрать себе чужие болезни и горести.

Забудьте о похвалах. Нельзя хвалить детей за их успехи или делать комплименты женщинам по поводу их красоты. В народе верили, что так можно "сглазить" человека, и он лишится своего дара или привлекательности.

Не оставляйте детей одних. Считалось, что в этот день активизируются темные силы, которые могут напугать ребенка, из-за чего тот начнет заикаться или плохо спать.

О чем шепчет погода

Не забывали наши предки и наблюдать за природой. Если 22 февраля на улице ударил сильный мороз, значит, весна будет ранней и очень теплой. А вот если началась метель, то зима еще долго будет заявлять о своих правах, и тепла не стоит ждать раньше середины апреля. И помните: если сегодня вы начнете лечить застарелую болезнь, то исцеление наступит гораздо быстрее, чем в любой другой день.