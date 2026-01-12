Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление

Москва бережно относится к наследию Федора Шехтеля.

В самом сердце столицы, в Кропоткинском переулке, готовится к обновлению один из ярчайших образцов московского модерна — особняк А. И. Дерожинской (дом 13). Мосгорнаследие уже выдало задание на разработку проектной документации для реставрации фасадов и входной группы здания. Работы начнутся после тщательной проработки проекта, его согласования и получения необходимых разрешений.

Этот архитектурный шедевр появился в столице в 1901–1903 г.г. по проекту Федора Шехтеля. Особняк создавался для Александры Дерожинской — наследницы крупного текстильного производства. В облике здания гармонично соединились изысканность форм и передовые инженерные решения начала ХХ века, что делает его не просто памятником архитектуры, а живым свидетельством эпохи.

История места уходит корнями в конец XVIII века. Прежде на этом участке стоял скромный деревянный дом. В 1788–1789 годах там останавливался поэт Гавриил Державин, а в 1828–1838 годах проживала мемуаристка Елизавета Янькова. Ее «Рассказы бабушки» до сих пор остаются ценным источником сведений о московской жизни на стыке XVIII и XIX столетий.

Для Шехтеля возведение особняка стало возможностью воплотить безудержную творческую фантазию. Архитектор создал целостный ансамбль: сам дом, ажурная уличная ограда и хозяйственные корпуса во дворе образуют единую композицию. Взгляд притягивает бирюзовый глазурованный кирпич на круглых башенках, украшенных лепными цветочными гирляндами. Центральное место на трехфасадном фасаде занимает огромное окно, через которое открывается вид на гостиную с величественным беломраморным камином.

Шехтель сознательно отошел от распространенной тогда анфиладной планировки. Вместо этого он сгруппировал помещения вокруг парадного зала с потолками высотой более 11 метров. Ключевым композиционным элементом стала лестница, облицованная разноцветной смальтой. Ее узор напоминает морское дно, а витражи усиливают это впечатление. Опережая время, архитектор оснастил особняк паровым отоплением, вентиляцией, водопроводом, электричеством и телефонной связью.

Внутреннее убранство частично сохранилось до наших дней. Все — от мебели до отделки — создано по эскизам Шехтеля. Дерево широко использовано в оформлении стен, дверных проемов и лестниц. Потолки парадных залов и антресоли‑библиотеки демонстрируют характерные черты модерна. В парадной столовой уцелели стеклянная горка и два массивных дубовых буфета, один из которых включает встроенный камин.

После революции здание превратили в дипломатическую резиденцию. С 1959 года и по сей день в стенах особняка располагается посольство Австралии.