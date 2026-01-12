Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статиныДоктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины

Лента новостей

Понедельник 12 января

10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений 09:35В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя 09:15Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление 09:12Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз 08:30Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование 18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению 16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 10:31Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 13:19Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 10:12Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР? 18:47Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники 16:51Названы топ-5 самых востребованных профессий в России 13:14Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками 10:17102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый 19:46Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор 16:43Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг 13:09Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик 13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление

Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление
136

Москва бережно относится к наследию Федора Шехтеля.

В самом сердце столицы, в Кропоткинском переулке, готовится к обновлению один из ярчайших образцов московского модерна — особняк А. И. Дерожинской (дом 13). Мосгорнаследие уже выдало задание на разработку проектной документации для реставрации фасадов и входной группы здания. Работы начнутся после тщательной проработки проекта, его согласования и получения необходимых разрешений.

Этот архитектурный шедевр появился в столице в 1901–1903 г.г. по проекту Федора Шехтеля. Особняк создавался для Александры Дерожинской — наследницы крупного текстильного производства. В облике здания гармонично соединились изысканность форм и передовые инженерные решения начала ХХ века, что делает его не просто памятником архитектуры, а живым свидетельством эпохи.

История места уходит корнями в конец XVIII века. Прежде на этом участке стоял скромный деревянный дом. В 1788–1789 годах там останавливался поэт Гавриил Державин, а в 1828–1838 годах проживала мемуаристка Елизавета Янькова. Ее «Рассказы бабушки» до сих пор остаются ценным источником сведений о московской жизни на стыке XVIII и XIX столетий.

Для Шехтеля возведение особняка стало возможностью воплотить безудержную творческую фантазию. Архитектор создал целостный ансамбль: сам дом, ажурная уличная ограда и хозяйственные корпуса во дворе образуют единую композицию. Взгляд притягивает бирюзовый глазурованный кирпич на круглых башенках, украшенных лепными цветочными гирляндами. Центральное место на трехфасадном фасаде занимает огромное окно, через которое открывается вид на гостиную с величественным беломраморным камином.

Шехтель сознательно отошел от распространенной тогда анфиладной планировки. Вместо этого он сгруппировал помещения вокруг парадного зала с потолками высотой более 11 метров. Ключевым композиционным элементом стала лестница, облицованная разноцветной смальтой. Ее узор напоминает морское дно, а витражи усиливают это впечатление. Опережая время, архитектор оснастил особняк паровым отоплением, вентиляцией, водопроводом, электричеством и телефонной связью.

Внутреннее убранство частично сохранилось до наших дней. Все — от мебели до отделки — создано по эскизам Шехтеля. Дерево широко использовано в оформлении стен, дверных проемов и лестниц. Потолки парадных залов и антресоли‑библиотеки демонстрируют характерные черты модерна. В парадной столовой уцелели стеклянная горка и два массивных дубовых буфета, один из которых включает встроенный камин.

После революции здание превратили в дипломатическую резиденцию. С 1959 года и по сей день в стенах особняка располагается посольство Австралии.

Шоу-бизнес в Telegram

12 января 2026, 09:15
Фото: mos.ru/ Ю.Иванко
mos.ru✓ Надежный источник

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы
Как программа "Мой район" превратила малоизвестные улицы и парки в места притяжения для десятков тысяч горожан. В 2025 году столичная программа «Мой район» подарила москвичам шанс взглянуть на город под новым углом.

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений
Новые больницы и поликлиники – очередной большой шаг к доступной и высокотехнологичной медицине в каждом районе столицы. Столица продолжает укреплять систему здравоохранения: в 2025 году в разных районах Москвы появились два новых поликлинических комплекса и три больничных корпуса.

В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя

В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя
Рассказываем, куда сходить бесплатно с 12 по 18 января. Каникулы закончились, но бурная культурная программа в столице продолжается.

Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами

Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами
Круглосуточные снегосплавные пункты, аварийные бригады и умные системы теплоснабжения – в период непогоды городские службы работают в усиленном режиме. Москва переживает непростые погодные испытания: мощные снегопады требуют от городских служб максимальной отдачи.

На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон

На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон
От первых спусков до кубковых состязаний гостям знаменитой московской площадки доступен весь спектр мероприятий. Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» этой зимой вновь распахнул двери для всех, кто мечтает ощутить драйв снежных склонов.

Выбор читателей

10/01СбтГуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 10/01СбтКак быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 10/01СбтРиелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 11/01ВскСамые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 11/01Вск"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 11/01ВскБольше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование