Любителей игровых видов спорта приглашают на площадки "Лета в Москве"

Тренировки подходят для людей любого уровня подготовки, начинающим помогут опытные инструкторы.

«Лето в Москве» – это возможность весело и с пользой провести время на свежем воздухе, в том числе занимаясь различными видами спорта на открытых площадках. Так, бесплатные тренировки по игровым видам в рамках проекта организованы на 26 площадках в разных районах города.

Одним из самых популярных среди москвичей вариантов летнего активного досуга являются занятия настольным теннисом и бадминтоном. По словам специалистов, настольный теннис способствует оздоровлению всего организма. В частности, отмечается улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепление различных групп мышц, развитие координации и концентрации. Активные тренировки положительно влияют на работу мозга, так как теннисисту необходимо не только постоянно быть сосредоточенным на игре, но и заранее продумывать следующее действие.

Любители более подвижных видов спорта предпочитают бадминтон. Он подходит также желающим снизить вес и в то же время набрать мышечную массу, способен заменить кардиотренировки. Как и настольный теннис, бадминтон улучшает координацию, скорость реакции и ловкость. И конечно, оба эти вида спорта помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение, укрепить отношения в семье или с друзьями.

Все желающие потренироваться могут посетить бесплатные тренировки по настольному теннису в рамках летнего сезона проекта «Мой спортивный район». Они проходят по вторникам, четвергам и воскресеньям с 20:15 и по субботам с 11:15. В них могут принять участие как дети от 10 лет, так и взрослые старше 18 лет. Ракетки нужно приносить свои.

Поиграть в настольный теннис или бадминтон можно также в рамках фестиваля городских видов спорта. Со вторника по пятницу (с 12:00 до 20:00), а также по выходным (с 11:00 до 21:00) всех желающих ждут на восьми площадках: в парках «Печатники», «Фили», «Сосенки», 850-летия Москвы, Северного речного вокзала, в зоне отдыха «Тропарево», а также в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и у Большого Городского пруда и в парке 40-летия Победы в Зеленограде. Там инвентарь можно взять напрокат бесплатно.