1 июня – Духов день: что принесет окончание Троицкого цикла

В первый день лета Земля празднует свой день рождения.



Сразу за Троицей наступает Духов день. 1 июня — время, когда Святой Дух проникает во все живое, а Земля празднует свои именины. В народе этот день считается крайне мистическим. Категорически запрещено заниматься любыми огородными работами. Втыкать палки, копать, рыть ямы — это все равно что бить именинницу по лицу. Нарушители запрета рискуют остаться без урожая: обиженная Земля просто перестанет кормить нерадивого хозяина.

Кладоискатели и шепот недр

Существует древняя легенда, что в Духов день Земля открывает свои тайны тем, кто умеет слушать. На рассвете старики выходили в поле и прикладывали ухо к почве. Верили, что в этот момент можно услышать гул там, где спрятаны клады, или узнать будущее по звукам недр. Конечно, открывается это только людям с чистой совестью. Также в этот день было принято "кормить" землю: женщины устраивали трапезы в поле, оставляя часть еды на меже — это считалось залогом плодородия и защиты от засухи.

Погода на 40 дней

Духов день — главный метеоролог лета. Какая погода стоит 1 июня, такая будет держаться следующие шесть недель. Если идет дождь — радуйтесь, лето будет теплым и благодатным. Если же ударил мороз или дует ледяной ветер — готовьтесь к суровому июню. Чтобы защитить себя от негатива, в этот день советуют умываться колодезной водой или святой водой из храма — она смоет все грехи и болезни, накопленные за весну.