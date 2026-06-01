Иосиф Пригожин решил пойти на крайние меры ради стройности

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин, уставший от бесконечной борьбы с лишними килограммами, решился на отчаянный шаг.



Пока его супруга, вечно молодая и безупречная Валерия, поражает публику точеной фигурой, Иосиф Игоревич ведет свою личную, порой изнурительную войну с весами. На недавнем празднике спорта Пригожин сделал сенсационное признание: он больше не верит в классические диеты и намерен опробовать на себе "модную тактику" голливудских селебрити. Продюсер подтвердил, что хочет использовать знаменитые уколы для похудения, чтобы "растворить" как минимум десять килограммов, которые мешают ему чувствовать себя королем под прицелом телекамер.

Иосиф честно признался, что нынешние формы стали для него настоящим проклятием. Если раньше бег приносил драйв и энергию, то теперь каждый пройденный километр дается с нечеловеческим трудом. Дошло до того, что мэтру стало тяжело выполнять элементарные упражнения на турнике.

"Готовлю себя к тому, что хочу начать худеть", — с грустью констатировал Пригожин, отметив, что даже обычные подтягивания превратились для него в недосягаемую мечту.

Пытаясь найти альтернативу изнурительным кардио, продюсер присмотрелся к йоге, но и здесь его подход оказался весьма специфическим. Вместо сложных асан Пригожин выбирает тотальный релакс. "В йоге мне нравится последняя шавасана, когда ты просто лежишь без движения", — смеется шоумен. Идеальный фитнес в его понимании — это когда профессионалы работают над его растяжкой, пока сам он пребывает в блаженной нирване. "Я лежу, а меня растягивают", — с мечтательной улыбкой добавил он, окончательно запутав фанатов своими методами.

Впрочем, в арсенале Пригожина есть еще один проверенный метод сжигания калорий, о котором он говорит с особым блеском в глазах. Муж Валерии уверен: не стоит недооценивать пользу страсти. "Секс — это тоже спорт. Он мне придает больше удовольствия, чем вот такой физический спорт", — игриво заявил продюсер. Эти слова мгновенно разлетелись по Сети, вызвав бурю обсуждений.

Валерия, как верная муза и главный мотиватор, горой стоит за мужа. Народная артистка публично расхвалила форму супруга, назвав его "мегаспортивным человеком", под кожей которого скрывается "гора мышц". По версии певицы, живот — это лишь досадная случайность, которая "просто прилипла" к ее идеальному мужчине. Чтобы подтвердить слова делом, Валерия напомнила, как недавно на вечеринке Пригожин в пух и прах разнес всех конкурентов в конкурсе на силу удара, побив очередной рекорд.

Путь Иосифа к идеальному телу напоминает остросюжетный сериал. После тяжелого коронавируса его вес зашкаливал за 105 килограммов. Тогда, благодаря жесткой дисциплине и поддержке жены, ему удалось скинуть целых 20 кг. Но стресс, хронический недосып и бесконечная работа над карьерой Валерии снова сделали свое дело — килограммы начали возвращаться.

Главный враг Пригожина — кулинарный гений его супруги. Валерия готовит так виртуозно, что устоять перед ее шедеврами невозможно. Даже подарок, который Иосиф недавно преподнес жене — современный аэрогриль, — он со смехом называет "инвестицией в собственные интересы". Похоже, теперь вся надежда на современные препараты. Удастся ли Пригожину повторить успех мировых звезд и вернуть идеальный пресс с помощью инъекций, или Валерии придется снова брать на себя роль строгого диетолога — покажет время.