Иосиф Пригожин решил пойти на крайние меры ради стройности

Киркоров публично поскандалил с Певцовым Тесты Егор Крид стал отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку "Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов Денежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюсДенежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровениемХромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением

Лента новостей

Понедельник 1 июня

10:38"Вы сдаете анализы неправильно!": знаменитый доктор Абакумов раскрыл шокирующую правду 09:38Иосиф Пригожин решил пойти на крайние меры ради стройности 02:571 июня – Духов день: что принесет окончание Троицкого цикла 18:13Холодильник в 23:00: почему мы едим не когда голодны, а когда плохо 15:12Конец эпохи "уток": почему Инстасамка и другие дивы массово сдувают губы и удаляют ягодицы 11:53 Список запретных фраз: что категорически нельзя писать в Сети, чтобы не остаться без штанов 06:53День Святой Троицы, 31 мая 2026 года: как выжить в главный праздник лета и не угодить в сети нечисти 18:12Чем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку 15:45Поешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы 12:36Как правильно принимать витамины и минералы: подробное расписание на весь день 07:50Шепот мертвых и змеиные свадьбы: жуткие запреты самого мистического дня мая – Троицкой субботы 17:08Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери. 15:18"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни 13:17Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд 11:06Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию 10:19Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве" 10:01Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения 10:0092% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование 09:46"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе 00:51Поставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой 18:45Выбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью 17:08Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 16:21Опубликовано исследование "ТОП-10 лучших архитектурных проектов и ЖК для жизни" 14:26Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде 14:19Смешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет 12:49Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется 12:48Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки 12:41Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства 10:33Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду 09:26Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 00:55"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными 19:11"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов 18:18Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 17:15Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 15:46"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 13:17"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде 12:12"Привет" из прошлого: ученые вскрыли 2300-летний сосуд и содрогнулись 10:17"Я в хламину вышла на сцену": МакSим раскрыла постыдную правду о сочинском позоре 09:30Супермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности 00:36Ласточка в небе – миллион в кармане? Тайный ритуал с молоком 27 мая, который возвращает молодость 17:39"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино 16:35Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета 15:30"Жутчайшие боли три дня кряду": Отар Кушанашвили напугал фанатов признанием о муках после рака 13:54Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком 13:42Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее 13:38 Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки 12:20Как быстро похудеть к мероприятию за неделю: продукты от отеков и расчет дефицита калорий 11:50Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день 10:33Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом 09:24"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Иосиф Пригожин решил пойти на крайние меры ради стройности

Иосиф Пригожин решил пойти на крайние меры ради стройности
249

Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин, уставший от бесконечной борьбы с лишними килограммами, решился на отчаянный шаг.

Пока его супруга, вечно молодая и безупречная Валерия, поражает публику точеной фигурой, Иосиф Игоревич ведет свою личную, порой изнурительную войну с весами. На недавнем празднике спорта Пригожин сделал сенсационное признание: он больше не верит в классические диеты и намерен опробовать на себе "модную тактику" голливудских селебрити. Продюсер подтвердил, что хочет использовать знаменитые уколы для похудения, чтобы "растворить" как минимум десять килограммов, которые мешают ему чувствовать себя королем под прицелом телекамер.

Иосиф честно признался, что нынешние формы стали для него настоящим проклятием. Если раньше бег приносил драйв и энергию, то теперь каждый пройденный километр дается с нечеловеческим трудом. Дошло до того, что мэтру стало тяжело выполнять элементарные упражнения на турнике.

"Готовлю себя к тому, что хочу начать худеть", — с грустью констатировал Пригожин, отметив, что даже обычные подтягивания превратились для него в недосягаемую мечту.

Пытаясь найти альтернативу изнурительным кардио, продюсер присмотрелся к йоге, но и здесь его подход оказался весьма специфическим. Вместо сложных асан Пригожин выбирает тотальный релакс. "В йоге мне нравится последняя шавасана, когда ты просто лежишь без движения", — смеется шоумен. Идеальный фитнес в его понимании — это когда профессионалы работают над его растяжкой, пока сам он пребывает в блаженной нирване. "Я лежу, а меня растягивают", — с мечтательной улыбкой добавил он, окончательно запутав фанатов своими методами.

Впрочем, в арсенале Пригожина есть еще один проверенный метод сжигания калорий, о котором он говорит с особым блеском в глазах. Муж Валерии уверен: не стоит недооценивать пользу страсти. "Секс — это тоже спорт. Он мне придает больше удовольствия, чем вот такой физический спорт", — игриво заявил продюсер. Эти слова мгновенно разлетелись по Сети, вызвав бурю обсуждений.

Валерия, как верная муза и главный мотиватор, горой стоит за мужа. Народная артистка публично расхвалила форму супруга, назвав его "мегаспортивным человеком", под кожей которого скрывается "гора мышц". По версии певицы, живот — это лишь досадная случайность, которая "просто прилипла" к ее идеальному мужчине. Чтобы подтвердить слова делом, Валерия напомнила, как недавно на вечеринке Пригожин в пух и прах разнес всех конкурентов в конкурсе на силу удара, побив очередной рекорд.

Путь Иосифа к идеальному телу напоминает остросюжетный сериал. После тяжелого коронавируса его вес зашкаливал за 105 килограммов. Тогда, благодаря жесткой дисциплине и поддержке жены, ему удалось скинуть целых 20 кг. Но стресс, хронический недосып и бесконечная работа над карьерой Валерии снова сделали свое дело — килограммы начали возвращаться.

Главный враг Пригожина — кулинарный гений его супруги. Валерия готовит так виртуозно, что устоять перед ее шедеврами невозможно. Даже подарок, который Иосиф недавно преподнес жене — современный аэрогриль, — он со смехом называет "инвестицией в собственные интересы". Похоже, теперь вся надежда на современные препараты. Удастся ли Пригожину повторить успех мировых звезд и вернуть идеальный пресс с помощью инъекций, или Валерии придется снова брать на себя роль строгого диетолога — покажет время.

Шоу-бизнес в Telegram

1 июня 2026, 09:38
Иосиф Пригожин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пятый канал"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом

Фото: соцсети / @valeriya
Фото: соцсети / @lianashulginaa
Фото: соцсети / @lianashulginaa
Фото: соцсети / @lianashulginaa

По теме

Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты

Секрет стройности за копейки: обычная каша из СССР заставляет лишние килограммы уйти навсегда
(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

"Вы сдаете анализы неправильно!": знаменитый доктор Абакумов раскрыл шокирующую правду

"Вы сдаете анализы неправильно!": знаменитый доктор Абакумов раскрыл шокирующую правду
Популярный врач Олег Абакумов бьет в набат: пока вы спокойно спите или работаете, миллиарды невидимых существ могут методично уничтожать ваше здоровье изнутри. Многие из нас до сих пор пребывают в опасной иллюзии, что паразиты — это проблема исключительно детского сада, последствие немытых рук или удел асоциальных элементов.

1 июня – Духов день: что принесет окончание Троицкого цикла

1 июня – Духов день: что принесет окончание Троицкого цикла
В первый день лета Земля празднует свой день рождения. Сразу за Троицей наступает Духов день.

Холодильник в 23:00: почему мы едим не когда голодны, а когда плохо

Холодильник в 23:00: почему мы едим не когда голодны, а когда плохо
Денис Булидоров, психолог, основатель и руководитель Института психологии и провокативной психотерапии. Холодильник в 23:00: почему мы едим не когда голодны, а когда плохо Денис Булидоров, психолог, основатель и руководитель Института психологии и провокативной психотерапии Я занимаюсь провокативной психотерапией — направлением, которое работает не через разбор и осуждение, а через живой контакт, юмор, парадокс и неудобные вопросы в точное место.

Конец эпохи "уток": почему Инстасамка и другие дивы массово сдувают губы и удаляют ягодицы

Конец эпохи "уток": почему Инстасамка и другие дивы массово сдувают губы и удаляют ягодицы
Эпоха карикатурных тел и "надувных" лиц официально объявлена закрытой. Еще пять-семь лет назад мир эстетической медицины напоминал конвейер по производству клонов.

Список запретных фраз: что категорически нельзя писать в Сети, чтобы не остаться без штанов

Список запретных фраз: что категорически нельзя писать в Сети, чтобы не остаться без штанов
Один неосторожный "тык" по клавиатуре сегодня может стоить вам квартиры, машины и спокойной жизни, ведь эпоха безнаказанного хейта в Интернете официально признана закрытой. Если раньше за язвительный выпад в сторону звезды можно было отделаться простым "банном" или, в худшем случае, публичным извинением, то теперь правила игры стали по-настоящему кровожадными.

Выбор читателей

30/05СбтПоешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы 30/05СбтКак правильно принимать витамины и минералы: подробное расписание на весь день 30/05СбтЧем занять ребенка в дороге: 10 книг, которые поместятся в любую сумку 31/05Вск Список запретных фраз: что категорически нельзя писать в Сети, чтобы не остаться без штанов 31/05ВскДень Святой Троицы, 31 мая 2026 года: как выжить в главный праздник лета и не угодить в сети нечисти 31/05ВскКонец эпохи "уток": почему Инстасамка и другие дивы массово сдувают губы и удаляют ягодицы