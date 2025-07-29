На Садовом кольце заменили 60% асфальта

Мокрая Бузова восхитила зрителей Тесты Умер Оззи Осборн Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 29 июля

14:305 эффективных привычек, которые помогут быстро накопить деньги на все желаемое 14:11Вечная память: что творится на могиле погибшей в автоаварии красавицы-жены футболиста Малафеева 14:09Посетители "Коломенского" смогут окунуться в атмосферу русского быта 14:03Ушел из жизни выдающийся поэт, чьи стихи покорили мир 13:50На Садовом кольце заменили 60% асфальта 13:45Тест: Продолжите стихотворение Александра Сергеевича Пушкина 13:25В Москве капитально отремонтировали 66 домов, где жили выдающиеся ученые 13:23Китайский прорыв: лазеры, способные достать до звезд 13:16Тест: угадайте малоизвестные фильмы из СССР со спортсменами в главной роли по 1 кадру 12:44Утрата, что потрясла страну: легенда ВОВ ушел из жизни в свой день рождения 12:25Радиоактивный Арктический сюрприз: что происходит на Новой Земле? 12:17Мир прощается с гениальным художником: погасший маяк современного искусства 11:54Тимур Турлов делает ставку на образование детей: "Мы инвестируем в тех, кто изменит мир" 11:43Московский зоопарк приглашает на "Неделю панд" 11:29Молодая любовница одной выходкой подставила Тома Круза под удар бывшей жены 11:23Скоропостижно ушел из жизни олимпийский чемпион 11:16"Не трогайте Россию и проблем не будет!": Розенбаум посоветовал фон дер Ляйен не докапываться до русских 10:18Невосполнимая потеря: в 47 лет ушла яркая звезда бокса 09:54Тест: угадайте советский фильм по одному кадру со шторами 09:20Дозорщик-император, бабка бронзовая, красотка-девушка: какие стрекозы водятся в Москве 08:38Не стало работавшего с Челентано великого композитора – мир потерял еще одного гения 06:43Что нельзя 29 июля, в Финогеев день, чтобы не испортить отношения с родными 03:18Омар Хайям прямо сказал, почему каждый второй мужчина после 45 лет изменит своей женщине 00:11Ушел из жизни заслуженный врач России – еще одна огромная потеря для отечественной медицины 00:0155-летняя Анжелика Агурбаш перенесла дату долгожданной третьей свадьбы: серьезная причина 20:55Тест: Галерея негодяев. Узнайте советский мультфильм по его злодею 20:34Андрей Воробьев рассказал о планах модернизировать 500 объектов теплоснабжения в Подмосковье 19:47Феномен "Стив" и огни апокалипсиса: что происходит с атмосферой Земли, и почему ученые молчат 19:43Секрет из аптеки за 30 рублей: натерла им окна и забыла о грязи на все лето 18:34После свадьбы самое главное помнить об этом – иначе счастья не видать: так считал еще Сократ 17:35Тест: узнай героя советского фильма по его первой фразе 16:51Хватит этого стыдиться: 11 поступков, которые больше не слабость, а ваша суперсила 16:17Проклятый рак: люди несут цветы к знаменитому дому умершей в 73 года Максаковой 15:20Перестаньте это делать после 40, и счастье само найдет вас: один мудрый совет Омара Хайяма, меняющий все 15:01Кулинарные изыски на площадках "Лета в Москве": что и где можно попробовать 14:40Разнообразие насекомых Лосиного Острова изучают с помощью разных ловушек 14:22На северо-западе Москвы проводят бесплатные спортивные тренировки 14:06Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по кадру с дельфином 13:05Его считали легендой СССР, а он часто ездил на троллейбусе вместо авто 12:59В Московском зоопарке можно увидеть новорожденного самца домашнего яка 12:52Брэдли Купер принял решение взять в жены Джиджи Хадид – как развивался бурный роман звезд 12:40В здании Московской шерстоткацкой мануфактуры нашли уникальные артефакты 11:46Океаны бьют тревогу: почему перегрев угрожает нашей планете 11:34Прощай, легенда: футбольный мир потерял яркую звезду 11:3445 лет назад вышел советский фильм "Петровка, 38" – чем пришлось жертвовать ради экранизации 11:18На форуме "Москва 2030" раскроют перспективы развития социальной сферы столицы 11:05Прорыв в генетике: ученые нашли способ устранить причину синдрома Дауна 10:57Коньки и свечи: скончавшуюся после страшной автоаварии Тотьмянину похоронили в Петербурге 10:54Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 10:487 уморительных комедий, которые сделают ваш вечер незабываемым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На Садовом кольце заменили 60% асфальта

На Садовом кольце заменили 60% асфальта
88

Дорожную разметку нанесут в последнюю очередь.

Ремонтные работы на проезжей части Садового кольца идут полным ходом. На данный момент специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили более 60% асфальта. Всего здесь запланировано отремонтировать 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, содержанию автомобильных дорог в нормативном состоянии город уделяет особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия.

В 2025 году масштабные работы проводятся на Садовом кольце. Одна из основных причин ремонта дорог – это колейность, которая появляется из-за интенсивного автомобильного движения. Она доставляет дискомфорт водителям и отрицательно влияет на безопасность всех участников движения. В связи с этим специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, отслеживают истечение гарантийного срока и своевременно производят замену асфальта.

К настоящему моменту на Садовом кольце уже завершены работы на 10 участках, в том числе на Садовой-Каретной и Садовой-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях.

Ремонтируют дорожное покрытие преимущественно в ночное время, когда трафик снижается. Работы проходят в несколько этапов. Сначала проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.

Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные смеси, которые производят на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия выпускают более двух миллионов тонн смеси за сезон.

Ранее стало известно о выполнении 70% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК). В частности, ремонт окончен на развязке с Остаповским проездом, Автозаводской улице, участке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта и некоторых других участках. Сейчас ремонт продолжается на участке от Комсомольского проспекта до Бережковского моста и в Гагаринском тоннеле.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июля 2025, 13:50
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Посетители "Коломенского" смогут окунуться в атмосферу русского быта

Посетители "Коломенского" смогут окунуться в атмосферу русского быта
На территории музея деревянного зодчества развернется фестиваль "Ремесло. Традиции. Искусство". Музей-заповедник «Коломенское» приглашает на фестиваль «Ремесло.

В Москве капитально отремонтировали 66 домов, где жили выдающиеся ученые

В Москве капитально отремонтировали 66 домов, где жили выдающиеся ученые
Реализуемая в столице региональная программа капремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни". Москвичи и туристы, прогуливаясь по столичным улицам, часто замечают на жилых домах памятные таблички, сообщающие, что когда-то в этих стенах жили умнейшие и талантливейшие люди нашей страны.

Московский зоопарк приглашает на "Неделю панд"

Московский зоопарк приглашает на "Неделю панд"
В мероприятиях могут участвовать все посетители основной экспозиции. В Московском зоопарке с 28 июля по 3 августа проходит традиционный фестиваль «Неделя панд».

Дозорщик-император, бабка бронзовая, красотка-девушка: какие стрекозы водятся в Москве

Дозорщик-император, бабка бронзовая, красотка-девушка: какие стрекозы водятся в Москве
Хищные насекомые помогают регулировать численность комаров, мух и слепней. На зеленых территориях Москвы летом можно встретить самых настоящих летающих хищников.

Кулинарные изыски на площадках "Лета в Москве": что и где можно попробовать

Кулинарные изыски на площадках "Лета в Москве": что и где можно попробовать
Москвичам и туристам доступны итальянские и дальневосточные блюда, морепродукты, пончики, пряники, авторское мороженое и лимонады. Посетителей площадок фестиваля «Московские сезоны», являющегося частью проекта «Лето в Москве», помимо многочисленных культурных, развлекательных и спортивных событий, радует насыщенная гастрономическая программа.

Выбор читателей

28/07ПндУшел из жизни легендарный музыкант и заслуженный артист России 27/07ВскЕсли хотите выглядеть на 10 лет моложе, начинайте день именно с этого 28/07ПндКоньки и свечи: скончавшуюся после страшной автоаварии Тотьмянину похоронили в Петербурге 28/07ПндПроклятый рак: люди несут цветы к знаменитому дому умершей в 73 года Максаковой 28/07ПндДаже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать 27/07ВскПесни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей"