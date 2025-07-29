На Садовом кольце заменили 60% асфальта

Дорожную разметку нанесут в последнюю очередь.

Ремонтные работы на проезжей части Садового кольца идут полным ходом. На данный момент специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили более 60% асфальта. Всего здесь запланировано отремонтировать 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, содержанию автомобильных дорог в нормативном состоянии город уделяет особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия.

В 2025 году масштабные работы проводятся на Садовом кольце. Одна из основных причин ремонта дорог – это колейность, которая появляется из-за интенсивного автомобильного движения. Она доставляет дискомфорт водителям и отрицательно влияет на безопасность всех участников движения. В связи с этим специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, отслеживают истечение гарантийного срока и своевременно производят замену асфальта.

К настоящему моменту на Садовом кольце уже завершены работы на 10 участках, в том числе на Садовой-Каретной и Садовой-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях.

Ремонтируют дорожное покрытие преимущественно в ночное время, когда трафик снижается. Работы проходят в несколько этапов. Сначала проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.

Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются собственные смеси, которые производят на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия выпускают более двух миллионов тонн смеси за сезон.

Ранее стало известно о выполнении 70% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК). В частности, ремонт окончен на развязке с Остаповским проездом, Автозаводской улице, участке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта и некоторых других участках. Сейчас ремонт продолжается на участке от Комсомольского проспекта до Бережковского моста и в Гагаринском тоннеле.