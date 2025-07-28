В Московском зоопарке можно увидеть новорожденного самца домашнего яка

Детеныш находится с мамой в вольере на старой территории.

Детеныша домашнего яка уже могут увидеть посетители Московского зоопарка. Он родился в июне 2025 года и в первое время его ограждали от скопления людей. Но сейчас, когда малыш подрос и начал пробовать еду для взрослых, его поселили в открытый вольер.

Самец весом 15,1 килограммов появился на свет от восьмилетней Пижмы и пятилетнего Бориса. Как рассказали в зоопарке, роды прошли благополучно, Пижма – уже опытная мама, она благополучно справилась с рождением детеныша. После родов зоологи осмотрели и взвесили малыша, сделали ему укол витаминов. Сейчас он живет в одном вольере с мамой, а также со взрослой самкой Ассоль. Отца Бориса временно отселили, но через некоторое время он вернется в группу.

Первые несколько месяцев детеныш яка будет питаться преимущественно материнским молоком. При этом уже со второй недели жизни он начал пробовать еду для взрослых животных: ветки ивы, сено, мюсли и специализированный корм для травоядных. Постепенно он полностью перейдет на взрослый рацион.

Домашние яки – одни из самых крупных представителей семейства полорогих, родом они с Тибетских гор. Это прирученный вид парнокопытных. У яка массивное длинное тело с тяжелой головой и короткими ногами. Холку украшает горб средних размеров. Длинные рога – настоящая гордость этих животных. Широко расставленные и изогнутые, они могут достигать метра в длину. От суровых погодных условий яков защищает длинная густая шерсть темно-бурого цвета, которая почти достигает копыт.

Данные травоядные отлично адаптировались к столичному климату и регулярно приносят потомство в Московском зоопарке. Для комфорта в жаркую погоду в их вольере устанавливают различные системы орошения, также там размещены чесалки и подвесы.

Узнать, как живут манул Тимофей, панда Катюша, слоны, медведи и многие другие обитатели, можно не только во время визита в Московский зоопарк, но и с помощью онлайн-трансляций. Камеры установлены во многих вольерах с животными и работают в часы посещений зоосада. Трансляции организованы на странице https://zoo.mos.ru/.