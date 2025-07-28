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Останкино, Царицыно, парк Победы: какие объекты привлекают туристов в Москве

Останкино, Царицыно, парк Победы: какие объекты привлекают туристов в Москве
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За последние годы география столичного туризма значительно расширилась.

Жители российских регионов и гости из других стран все чаще посещают московские локации за пределами Центрального административного округа. Туристов интересует не только Красная площадь, но и парки, арт-объекты, тематические площадки в разных районах города. К таким выводам пришли аналитики столичного Комитета по туризму.

Статистика показывает, что в 2024 году каждый второй турист посетил Южный (ЮАО) и Западный (ЗАО) административные округа Москвы, а две трети путешественников побывали в центре города. Несмотря на то что 60–70% общеизвестных достопримечательностей сосредоточено в центре, сценарии поведения туристов в разных округах оказались схожими.

Днем гости посещают в основном три категории объектов: торгово-развлекательные комплексы, точки общественного питания, а также парковые зоны – в них отдыхают семь из 10 путешественников. Интересуют туристов и культурные объекты. Причем, помимо ключевых достопримечательностей, таких как Кремль и Красная площадь, путешественники часто выбирают для визитов ВДНХ и парк «Останкино». В прошлом году также каждый второй гость столицы посетил музей-заповедник «Царицыно» на юге и парк Победы на западе города. Но, конечно, статус главного городского туристического кластера сохраняет Центральный административный округ. На знакомство с его объектами туристы тратят 64% проведенного там времени, а чуть более 30% выбирают для проживания гостиницы и апартаменты, расположенные в центре и здесь же посещают точки общепита.

Как отмечают специалисты, для города такое равномерное распределение туристического потока очень важно. Это позволяет снижать нагрузку на транспортную инфраструктуру центра, повышать комфорт для жителей и развивать экономику всех районов. Этому способствует появление новых привлекательных объектов: парков, гостиниц, культурных пространств – в разных районах мегаполиса. В столице развиваются парковые зоны, открываются новые отели, проходят яркие фестивали — такой подход позволяет раскрывать потенциал каждого района.

Напомним, турпоток в столицу в 2024 году составил 26 миллионов человек, превысив показатели допандемийного периода.

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28 июля 2025, 09:49
Фото: mos.ru
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