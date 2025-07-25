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Пятница 25 июля

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Вниманию пассажиров метро: 26, 27 и 28 июля между станциями "Саларьево" и "Потапово" не будут ходить поезда

Вниманию пассажиров метро: 26, 27 и 28 июля между станциями "Саларьево" и "Потапово" не будут ходить поезда
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На указанный период город предоставит бесплатные компенсационные автобусы, которые будут курсировать по маршруту.

Москва активно развивает сеть метрополитена, строит новые станции, прокладывает новые линии метро. Для их обслуживания возводятся дополнительные электродепо. В частности, новое электродепо «Столбово» будет обслуживать составы, курсирующие по Сокольнической и Троицкой линиям метрополитена. Для того, чтобы новый важнейший инфраструктурный объект был интегрирован в единую систему московского метрополитена, временно будет остановлено движение на участке Сокольнической линии между станциями «Саларьево» и «Потапово».

Так, поезда не будут ходить между «Потапово» и «Саларьево» в ближайший выходной и начале следующей недели, а именно: с 05:30 субботы, 26 июля, до 05:30 вторника, 29 июля.

В этот период горожане и гости столицы смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта или построить маршрут с использованием других линий метро, например Троицкой или Калужско-Рижской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в электродепо «Столбово» прибыл первый поезд метро. Он проследовал в отстойно-ремонтный корпус по уже готовой соединительной ветке из оборотных тупиков за станцией метро «Новомосковская». В это время специалисты метрополитена провели накатку рельсовых эстакад и проверили габариты специальным вагоном.

Современное электродепо «Столбово» – одно из самых вместительных в столице. Там размещено более 30 основных зданий и сооружений. Самое крупное из них – корпус для ночного отстоя, ремонта и мойки поездов. Он сможет принимать почти 10 тысяч составов ежегодно. В будущем для обслуживания поездов Троицкой линии построят новое депо.

Всего с 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 депо. Построенное в ТиНАО депо «Столбово» расположено на территории поселения Сосенского между Ивановским прудом и жилым комплексом, с южной стороны автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Общая площадь электродепо «Столбово» составляет около 100 тысяч квадратных метров. Обслуживать его будут более тысячи человек.

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25 июля 2025, 16:16
Фото: АГН Москва
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