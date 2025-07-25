Вниманию пассажиров метро: 26, 27 и 28 июля между станциями "Саларьево" и "Потапово" не будут ходить поезда

На указанный период город предоставит бесплатные компенсационные автобусы, которые будут курсировать по маршруту.

Москва активно развивает сеть метрополитена, строит новые станции, прокладывает новые линии метро. Для их обслуживания возводятся дополнительные электродепо. В частности, новое электродепо «Столбово» будет обслуживать составы, курсирующие по Сокольнической и Троицкой линиям метрополитена. Для того, чтобы новый важнейший инфраструктурный объект был интегрирован в единую систему московского метрополитена, временно будет остановлено движение на участке Сокольнической линии между станциями «Саларьево» и «Потапово».

Так, поезда не будут ходить между «Потапово» и «Саларьево» в ближайший выходной и начале следующей недели, а именно: с 05:30 субботы, 26 июля, до 05:30 вторника, 29 июля.

В этот период горожане и гости столицы смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта или построить маршрут с использованием других линий метро, например Троицкой или Калужско-Рижской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в электродепо «Столбово» прибыл первый поезд метро. Он проследовал в отстойно-ремонтный корпус по уже готовой соединительной ветке из оборотных тупиков за станцией метро «Новомосковская». В это время специалисты метрополитена провели накатку рельсовых эстакад и проверили габариты специальным вагоном.

Современное электродепо «Столбово» – одно из самых вместительных в столице. Там размещено более 30 основных зданий и сооружений. Самое крупное из них – корпус для ночного отстоя, ремонта и мойки поездов. Он сможет принимать почти 10 тысяч составов ежегодно. В будущем для обслуживания поездов Троицкой линии построят новое депо.

Всего с 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 депо. Построенное в ТиНАО депо «Столбово» расположено на территории поселения Сосенского между Ивановским прудом и жилым комплексом, с южной стороны автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Общая площадь электродепо «Столбово» составляет около 100 тысяч квадратных метров. Обслуживать его будут более тысячи человек.