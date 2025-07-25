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Пятница 25 июля

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В московской части нацпарка "Лосиный Остров" ученые начали проверку почвы

В московской части нацпарка "Лосиный Остров" ученые начали проверку почвы
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Исследования позволят понять, насколько грунт справляется со своими природными функциями под влиянием антропогенных факторов.

Группа ученых из ведущих российских научных учреждений совместно со специалистами столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды приступили к анализу состояния почвы в московской части национального парка «Лосиный Остров». Задача экспертов – определить уровень плодородия и способность почвенного покрова выполнять заложенные природой защитную и буферную функции.

По словам замдиректора Государственного природоохранного центра Натальи Чухраевой, любая зеленая зона в мегаполисе подвергается антропогенному воздействию. Специалистам нужно оценить, насколько устойчив парк и его отдельные экосистемы к такому влиянию, как хорошо они выполняют свои главные природные функции. Это важно как для сохранения редких видов флоры и фауны парка, так и для благополучия самого города, поскольку экосистемы обеспечивают чистый воздух и воду, снижают уровень загрязнений и регулируют микроклимат. В частности, почвенный покров способен удерживать тяжелые металлы и нефтепродукты, загрязняющие грунтовые воды и атмосферу.

Масштабные исследования территории «Лосиного Острова» начались в 2024 году. Около 80 ученых из разных научных институтов провели большое экологическое обследование и обнаружили в московской части «Лосиного Острова» свыше 1,5 тысячи видов животных и растений, более 200 из которых признаны редкими и охраняемыми. Проводить почвенные исследования в столичной части «Лосиного Острова» эксперты начали в этом году. К настоящему времени на одном из участков парка исследование уже завершено. Причем в ходе раскопок на глубине около 40 сантиметров специалисты обнаружили фрагменты резины, что подтверждает негативное антропогенное воздействие на территорию в недавнем прошлом.

Ранее для анализа экосистемы парка специалисты взяли пробы воды и придонных осадков в Казенном пруду, а также фито– и зоопланктона в Бабаевском пруду. Эти данные помогут отследить изменения состояния флоры и фауны под влиянием человека и климата и принимать эффективные перспективные решения с учетом будущего Москвы как зеленого, экологически благополучного города.

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25 июля 2025, 14:59
Фото: mos.ru
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