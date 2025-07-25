В московской части нацпарка "Лосиный Остров" ученые начали проверку почвы

Исследования позволят понять, насколько грунт справляется со своими природными функциями под влиянием антропогенных факторов.

Группа ученых из ведущих российских научных учреждений совместно со специалистами столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды приступили к анализу состояния почвы в московской части национального парка «Лосиный Остров». Задача экспертов – определить уровень плодородия и способность почвенного покрова выполнять заложенные природой защитную и буферную функции.

По словам замдиректора Государственного природоохранного центра Натальи Чухраевой, любая зеленая зона в мегаполисе подвергается антропогенному воздействию. Специалистам нужно оценить, насколько устойчив парк и его отдельные экосистемы к такому влиянию, как хорошо они выполняют свои главные природные функции. Это важно как для сохранения редких видов флоры и фауны парка, так и для благополучия самого города, поскольку экосистемы обеспечивают чистый воздух и воду, снижают уровень загрязнений и регулируют микроклимат. В частности, почвенный покров способен удерживать тяжелые металлы и нефтепродукты, загрязняющие грунтовые воды и атмосферу.

Масштабные исследования территории «Лосиного Острова» начались в 2024 году. Около 80 ученых из разных научных институтов провели большое экологическое обследование и обнаружили в московской части «Лосиного Острова» свыше 1,5 тысячи видов животных и растений, более 200 из которых признаны редкими и охраняемыми. Проводить почвенные исследования в столичной части «Лосиного Острова» эксперты начали в этом году. К настоящему времени на одном из участков парка исследование уже завершено. Причем в ходе раскопок на глубине около 40 сантиметров специалисты обнаружили фрагменты резины, что подтверждает негативное антропогенное воздействие на территорию в недавнем прошлом.

Ранее для анализа экосистемы парка специалисты взяли пробы воды и придонных осадков в Казенном пруду, а также фито– и зоопланктона в Бабаевском пруду. Эти данные помогут отследить изменения состояния флоры и фауны под влиянием человека и климата и принимать эффективные перспективные решения с учетом будущего Москвы как зеленого, экологически благополучного города.