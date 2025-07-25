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Пятница 25 июля

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В Зеленограде благоустроят 11 улиц

В Зеленограде благоустроят 11 улиц
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Проект предусматривает замену асфальта на тротуарах, оборудование новых пешеходных переходов и автобусных остановок.

В ближайшее время в Зеленограде приведут в порядок 11 улиц. В частности, работы по благоустройству уже ведутся на улицах Алабушевской, Дмитрия Разумовского, вокруг студенческого городка на улице Юности, Георгиевском и Кутузовском шоссе.

В ходе работ специалистам комплекса городского хозяйства предстоит заменить более 300 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и свыше 50 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах. Пешеходные дорожки станут шире, на новых наземных переходах установят контрастное освещение.

На улицах появятся фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров городского транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, вайфаем и зарядными слотами, а для владельцев личных автомобилей обустроят удобные парковочные карманы.

Работы в Зеленограде являются частью комплексной программы благоустройства в столице. В рамках этой программы в текущем году планируется обновить в общей сложности свыше 700 московских улиц, включая одиннадцать в Зеленограде. Основная задача реализуемой в Москве программы благоустройства – сделать комфортным проживание в городе, а также передвижение водителей и пешеходов, в том числе проложить удобные маршруты к жилым кварталам, а также транспортным и социальным объектам. Важно, что данные проекты комплексного благоустройства в столице соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Стоит отметить, что обязательной составляющей всех столичных проектов благоустройства является озеленение. Так, в Зеленограде ходе работ разобьют более 430 тысяч квадратных метров газона.

Ранее стало известно, что в ходе реализации плана благоустройства у станции метро «ЗИЛ» строящейся Троицкой линии было решено почти вдвое увеличить площадь озеленения. Там высадят дополнительные деревья с кустарниками, разобьют цветники. Оформление территории будет сделано в стилистике парка «Тюфелева роща», который находится поблизости. Общий объем озеленения охватит почти 40 тысяч квадратных метров. Всего же в рамках проекта на территории площадью 60 тысяч квадратных метров, помимо зеленых насаждений, устройства газона и цветников, специалисты выполнят асфальтирование и мощение гранитной плиткой, установят малые архитектурные формы.

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25 июля 2025, 14:30
Фото: mos.ru
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