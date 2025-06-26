Концерты, экскурсии, танцевальные марафоны: в Москве стартовали мероприятия ко Дню молодежи

Праздничная программа объединяет 250 мероприятий на разных площадках по всему городу.

В субботу, 28 июня, россияне будут отмечать День молодежи. Однако в Москве праздничные мероприятия пройдут гораздо шире. Самым масштабным событием станет фестиваль «День молодежи», который состоится на Болотной площади 28-29 июня. Всего же праздник объединит более 250 локаций по всему городу, включая площадки проекта «Лето в Москве», где молодых москвичей и гостей столицы ждут уже сегодня.

В частности, на ВДНХ ко Дню молодежи организовали несколько экскурсий, в том числе в центре «Космонавтика и авиация». Посетителям расскажут о первых космонавтах, их детстве и становлении. Москвичей и туристов также ждут на книжной выставке «Молодость – это фантастика» в Культурном центре ЗИЛ и на поэтическом марафоне в Доме А.Ф. Лосева, где свои стихи будут читать молодые авторы.

В Измайловском парке пройдет молодежный межнациональный фестиваль. Для гостей подготовили спортивные и танцевальные соревнования, конкурс граффити, мастер-классы по технике рисования аэрозольными красками, занятия йогой и концерты. В музее-заповеднике «Коломенское» выступят оркестры и джазовые коллективы. Ребят приглашают раскрыть свои таланты в творческих интерактивах, присоединиться к настольным играм и командным состязаниям.

В Государственном Дарвиновском музее состоится видеоэкскурсия со спецэффектами «Многообразие жизни на Земле» и квест. Его участники подберут экспонаты для естественно-научного музея будущего и узнают о современных трендах в развитии науки. В ДК «Культурный центр» покажут документальный фильм, посвященный российским студенческим отрядам. В ДК «Михайловское» развернется фестиваль «ТиНАО. Притяжение», в рамках которого молодежные коллективы и солисты Москвы и Подмосковья выступят с концертами. На летней веранде культурного центра «Зеленоград» начинающие и опытные барабанщики представят музыкальный проект «Ритмы города».

Кроме того, в рамках празднования Дня молодежи в столичных парках, музеях, на улицах и бульварах будут организованы экскурсии, благотворительные акции, соревнования и мастер-классы. На окружных площадках проведут турниры по волейболу, настольному теннису, шахматам, дворовые спартакиады и товарищеские матчи по футболу. Узнать условия посещения и посмотреть полную афишу мероприятий можно на портале «Молодежь Москвы».