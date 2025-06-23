В Московском долголетии стартовали летние активности

Москвичи серебряного возраста могут отправиться на прогулку на теплоходе, сделать разминку на свежем воздухе или научиться управлять сапом.

С наступлением теплой погоды организаторы проекта «Московское долголетие» предлагают участникам присоединиться к сезонным активностям. В программе – ежедневные зарядки на свежем воздухе, экскурсии, занятия по гребле на сапах и каяках и другие мероприятия.

Начать день с пользой для здоровья и зарядиться энергией и бодростью до самого вечера – что может быть лучше. Для этого можно посетить «Зарядку долголетия». Этот проект реализуется третий год подряд и в предыдущих сезонах пользовался большой популярностью. В этом сезоне появятся новые площадки, чтобы каждый участник мог выбрать удобный для себя адрес. Дважды в день для горожан старшего поколения будут проводить тренировки на центральный улицах, площадях и в скверах. Взбодриться помогут «Зарядки долголетия» с 09:30 до 10:30. Вечером, с 18:00 до 19:00, участников ждут на тренировках по дыхательной гимнастике, снимающей усталость и напряжение.

Площадки будут меняться. Так, в июне заниматься спортом московские пенсионеры смогут на площади перед Большим театром, у памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре, около памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади, различных городских скверах и парках. Вести занятия будут не только тренеры проекта, но и знаменитые спортсмены, олимпийские чемпионы, а также популярные артисты. Расписание тренировок и список мест их проведения опубликованы на сайте проекта, там же можно зарегистрироваться.

В жаркие дни особенно приятно провести время у воды. В этом году участникам «Московского долголетия» впервые предлагают посетить обзорные экскурсии на теплоходе. Ежедневно планируют проводить три сеанса. Покататься по Москве-реке можно будет по будням, одно путешествие рассчитано примерно на два часа. Теплоходы отправляются от причала Крымский Мост.

Кроме этого, второй год подряд в рамках «Московского долголетия» проводятся занятия по сапсерфингу и каякингу. Популярные в прежние годы тренировки по скандинавской ходьбе, пешие экскурсии, танцы и другие мероприятия проекта «Лето в Москве» со спортивными и интеллектуальными состязаниями также реализуются в этом сезоне.