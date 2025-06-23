Москвичей приглашают на семейный фестиваль в Царицыно

Концерты, мастер-классы, игры на свежем воздухе будут интересны всем поколениям.

Москвичей и гостей столицы приглашают на традиционный семейный летний фестиваль «Дачное Царицыно». Он пройдет с 11 по 20 июля на территории музея-заповедника «Царицыно» и будет посвящен теме дома.

Для посетителей будет работать гостиная под открытым небом, где пройдут концерты, спектакли, театрализованные шествия и перформансы. На кухне все желающие смогут принять участие в мастер-классах, активных и настольных играх. Для детей здесь организуют утренние музыкальные зарядки, а для взрослых разминку. На чердаке расположится творческая лаборатория, где можно изучать генеалогию и «вышивать» историю семьи, учиться создавать мозаики или абажур в технике макраме. Таким образом в уютном пространстве фестиваля все поколения семьи найдут для себя что-то интересное.

Фестиваль состоится в рамках самого масштабного проекта сезона «Лето в Москве». В программе предусмотрены выступления хедлайнеров, спектакли, знакомящие юных зрителей с классикой, фотовыставка «Дачные истории», проект «Пересечения» с экскурсиями и занятиями с художниками, более 100 бесплатных мастер-классов и яркие фотозоны.

В музыкальной программе заявлены Глеб Андрианов с концертом Corpo/corda/arco для виолончели, акустического фортепиано и двух вибрафонов, Светлана Жаворонкова и Secret Atelier, играющие одновременно сразу в нескольких жанрах – от фанковых 1970-х и диско до нулевых. Приглашены также певица Ульяна Мамушкина, музыкальная группа «Рубеж веков», Настя Абруцкая и группа JUST4YOU, группа СКАZKI, творческое объединение «Гранд Бюро», «Зеленоградский ансамбль саксофонистов», гитарный дуэт Modern Guitar Duo: Novikova – Smirnov и проект Play.for.soul, помогающий юным слушателям полюбить классическую музыку. Ведущим вечерней программы фестиваля «Дачное Царицыно» станет актер и режиссер Константин Кожевников, основатель московского Театра сторителлинга.

Фестиваль «Дачное Царицыно» ежегодно он собирает более 300 тысяч посетителей. Это не только красивое и атмосферное, но и очень важное событие культурной жизни столицы, поскольку направлено на возрождение интеллектуального дачного отдыха, познавательного досуга для всей семьи, сохранение традиционных ценностей, развитие кругозора и налаживание диалога между поколениями.