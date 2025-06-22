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Главархив Москвы опубликовал новые фотографии времен Великой Отечественной войны

Главархив Москвы опубликовал новые фотографии времен Великой Отечественной войны
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Фронтовые снимки участников ВОВ доступны для просмотра в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

Ко Дню памяти и скорби столичный Главархив опубликовал новые фотографии советских военнослужащих, сделанные в период Великой Отечественной войны. Часть из них – безымянные, но, возможно, своих родственников узнают потомки. Снимки доступны для просмотра в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории» в зале «1941–1945 годы».

В фондах Главархива Москвы хранится около шести тысяч фотодокументов 1941–1945 годов. Многие из этих снимков – портреты командиров, бойцов, партизан – остались без подписей. Чтобы установить личности людей, запечатленных на снимках военного времени, три года назад был создан проект «Неизвестный герой». Сегодня этот раздел коллекции насчитывает свыше 400 фотографий.

Одним из авторов представленных фотоснимков является Александр Становов, москвич, с юности увлеченный фотографией. Он работал в газете Московской пролетарской дивизии «Ворошиловец», а в годы войны был фронтовым корреспондентом газеты 5-й армии «Уничтожим врага» на 3-м Белорусском фронте. На кадрах, сделанных Станововым, запечатлены именно солдаты Белорусского фронта: минометчики, снайперы, артиллеристы и рядовые. Он старался сохранить образы тех, кто выполнял свой долг на передовой.

Особое место в собрании Главархива занимает коллекция снимков Бориса Ярославцева. В годы войны он работал во фронтовой газете «За Советскую Родину» и снимал на Западном, Южном и 2-м Белорусском фронтах. В проект «Неизвестный герой» проект вошло более 70 его снимков, на которых запечатлены как бойцы, так и сотрудники редколлегии издания. Благодаря этим кадрам можно глубже прочувствовать атмосферу военных лет.

Еще один фотограф, работы которого представлены в проекте, - Александр Шагин. Он с 1941 года служил в действующих войсках, а с 1943-го – в 11-й гвардейской танковой бригаде в звании старшего сержанта гвардии. В качестве фоторепортера он прошел путь до Берлина. Шагин не только делал фотопортреты солдат, но и запечатлел сцены боевой подготовки и будни фронтовой жизни. Михаил Трахман с начала войны он работал спецкорром газеты «Красная звезда», позднее – агентства ТАСС и Совинформбюро. Снимки Трахмана с Ленинградского и Волховского фронтов позволяют хронологически проследить путь Красной армии.

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22 июня 2025, 11:35
Фото: mos.ru
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