На востоке Москвы появится еще две современных зоны отдыха у воды

После благоустройства территории у прудов местные жители смогут с комфортом заниматься спортом на свежем воздухе, совершать пешие прогулки и ловить рыбу недалеко от дома

В районах Новокосино и Ивановское в Восточном административном округе Москвы запланированы работы по комплексному благоустройству территорий вокруг у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, а также у Суздальского пруда. Там появятся новые зоны для тихого и активного отдыха, детские и спортивные площадки, питьевые фонтанчики и площадки для рыбалки.

Возле Нижнего и Верхнего Ивановских прудов построят амфитеатр с декоративной подсветкой для организации развлекательных и общественных мероприятий. Рядом установят лавочки и шезлонги. На Саянской улице у дома 13, корп. 1 появятся гамаки, трубы, качели-гнезда и мини-скалодром, а во дворе дома 11, корп. 1 создадут зону в морской тематике с комплексом для лазанья в виде кита.

Для любителей активного образа жизни обустроят зону для воркаута, установят уличные тренажеры и оборудуют универсальную спортивную площадку, где летом можно играть в футбол, а зимой – заниматься хоккеем и кататься на коньках. Желающих попробовать себя в экстремальных видах спорта порадует новый скейт-парк, а поклонников шахмат – площадка с установленными столами-досками.

Специалисты приведут в порядок местный фонтан – он станет сухим. На территории также высадят деревья, разобьют цветники, установят современные опоры освещения, организуют новые парковочные места.

У Суздальского пруда специалисты обновят пешеходные дорожки, установят теневые навесы, шезлонги и качели, смонтируют декоративную архитектурную подсветку и современные фонари. Для рыбаков обустроят отдельное пространство. На территории проведут дополнительное озеленение, установят новые питьевые фонтанчики, увеличат количество парковочных мест для личных автомобилей. Возле пруда установят аппараты со специальным кормом для птиц.

Здесь также появится современная спортивная площадка, зона для воркаута, велодорожка. Для детей организуют необычные игровые комплексы в виде парусника и маяка, качели, балансиры, гамаки и холмы с элементами для лазанья, выполненными в технике геопластики.

Ранее водоемы очистили от ила и сформировали ложе из речного песка.